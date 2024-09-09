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Ether.Fi Cash kripto dünyasını günlük yaşama taşıyor

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Ether.Fi, kripto varlıkların günlük kullanımını yaygınlaştırmak için önemli bir adım atıyor. Scroll ağı üzerinde çalışacak olan Ether.Fi Cash kredi kartı, kullanıcılara kripto varlıklarını teminat göstererek fiat para birimi ile harcama yapma imkânı sunacak. Yüzde 3 nakit iade ve gas ücretsiz işlemler sunan kart, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) dünyasını geleneksel finansa bağlama potansiyeli taşıyor.

Blockchain teknolojisi, Ether.Fi Cash ile artık günlük yaşamımızın bir parçası haline geliyor. Scroll ağı üzerinde çalışacak olan bu yeni nesil kredi kartı, kripto varlıkların kullanım alanını genişleterek, yatırımcılara varlıklarını satmadan harcama yapma özgürlüğü sunuyor. Bu yenilikçi kart, yüzde 3 nakit iade ve gas ücretsiz işlemler gibi avantajlarıyla, DeFi dünyasını geleneksel finans sistemleriyle buluşturuyor.

Scroll Ve Ether.Fi İş Birliği Kripto Kredi Kartı Devrimini Başlatıyor

Ether.Fi, kripto para birimlerini günlük hayata entegre etme yönünde önemli bir hamle yapıyor. Şirket, Ethereum'un (ETH) katman 2 çözümlerinden biri olan Scroll ağı ile iş birliği yaparak, Ether.Fi Cash adlı yeni bir Blockchain tabanlı kredi kartını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ether.Fi Cash, kullanıcılara kripto varlıklarını teminat göstererek fiat para birimi ile harcama yapma imkanı sunacak. Bu sayede, kriptolarını ellerinde tutup getiri elde ederken günlük alışverişlerini yapabilecekler. Kart şu anda Ether.Fi bünyesinde test ediliyor ve 16 Eylül'den itibaren ön sipariş veren müşterilere gönderilmeye başlanacak.

Scroll ile yapılan ortaklık, kart sahiplerinin işlem verimliliğini artırmayı ve çeşitli kripto tabanlı ödüller sunmayı hedefliyor. Scroll'un kurucu ortağı Sandy Peng, ağlarının Aave borç verme platformu için en büyük pazarlardan birine ev sahipliği yaptığını vurgulayarak "Aave'ye 10 Ethereum koyup bu kredi kartını kullanırsanız, dünyanın en ucuz kredi kartına sahip olacaksınız." dedi.

Ether.Fi basın açıklamasına göre Cash kullanıcıları tüm işlemlerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın yüzde 3 nakit iade avantajından yararlanabilecek. Fiziksel bir Visa kredi kartı olarak çıkarılacak olan kart, Apple Pay gibi mobil ödeme sağlayıcılarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Ether.if'nin kurucu ortağı Mike Silagadze "İlk 10 ila 20 bin kişi muhtemelen kripto ve DeFi çılgınları olacak." diyor. DeFi, "merkeziyetsiz finans" anlamına geliyor ve aracısız yatırım yapma imkanı sunan Blockchain tabanlı araçları ifade ediyor.

Kart, şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmete sunulmayacak. Bu durum, muhtemelen merkeziyetsiz finans endüstrisinin ülkedeki belirsiz düzenleyici durumundan kaynaklanıyor. Silagadze'ye göre Ether.Fi'nin yeni kredi kartının kullanılabileceği "geçici" ülke listesinde Türkiye, Birleşik Krallık, Hong Kong, BAE, Tayland, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya ve Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

Ether.Fi Cash, kripto dünyasında kredi kartı geliştirme girişiminde bulunan ilk şirket değil. Daha önceki denemeler ana akımda kabul görmeyi başaramadı. Ancak Ether.Fi ve Scroll, bu defa bir değişiklik olmasını umut ediyor.

Silagadze'nin nihai hedefi, kripto kullanıcısı olmayanlara da ulaşmak yer alıyor. "Çılgın kısıtlamalar olmadan size yüzde 3 nakit iade sunan başka bir kart bulunmuyor" diyor. Bu yenilikçi adım, kripto varlıkların günlük yaşamda kullanımını artırma potansiyeli taşıyor. Ether.Fi Cash'in başarısı, Blockchain teknolojisinin finans dünyasına entegrasyonu açısından önemli bir gösterge olabilir.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum Finans Fiat

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