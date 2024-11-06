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ETH-BTC oranı son üç yılın en düşük seviyesine geriledi

ETH-BTC oranı son üç yılın en düşük seviyesine geriledi
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Kripto para piyasasının önemli göstergelerinden ETH/BTC paritesi, 0,03496 seviyesine gerileyerek Mart 2021'den bu yana en düşük değerine indi. Türev borsalarına 82.000 ETH'lik giriş, piyasalarda tedirginlik oluşturuyor.

Ethereum'un (ETH) Bitcoin (BTC) karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Galaxy araştırma başkanı Alex Thorn'un paylaştığı verilere göre ETH/BTC paritesindeki değer kaybı piyasa katılımcılarının yakın takibinde.

Ethereum Değer Kaybı Analistleri Endişelendiriyor

Piyasa analisti Zach Voell, trading pair için yakın vadede bir toparlanma beklemediklerini vurguladı. Colin Talks Crypto da benzer bir görüş sunarak ETH/BTC oranının daha da düşebileceğini öne sürdü.

Verilere göre ETH/BTC paritesinin 0,035 civarında seyrettiğini gösteriyor. Bu seviye, Mart 2021'den bu yana görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

CryptoQuant analisti Amr Taha, yaklaşık 200,49 milyon dolar değerinde Ethereum'un türev borsalarına transfer edildiğini belirtti. Bu durum piyasa oynaklığını artırabilir.

Bitfinex analistleri, ABD başkanlık seçimi sonrasında kripto para piyasalarında büyük bir hareketlilik beklediklerini açıkladı. Bu durum Bitcoin fiyatlarında önemli değişimlere yol açabilir ve ETH/BTC paritesi üzerindeki baskıyı artırabilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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