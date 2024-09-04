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Eski Mt Gox CEO'sundan yeni kripto para borsası hamlesi

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Eski Mt. Gox CEO'su Mark Karpeles, şeffaflık ve güvenlik odaklı yeni kripto borsası EllipX'i bu ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Avrupa merkezli bu yeni platform, sektördeki güven bunalımına çözüm getirmeyi vaat ediyor.

Kripto para dünyasının tartışmalı isimlerinden Mark Karpeles, geçmişin derslerini yanına alarak yeni bir girişimle karşımıza çıkıyor. EllipX adını verdiği yeni kripto borsası, şeffaflık ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Polonya merkezli olacak olan borsa, bu ay sonunda Avrupa pazarında faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

EllipX İle Kripto Sektöründe Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Kripto para piyasasının önemli isimlerinden birisi olan Mark Karpeles, yeni bir girişimle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bir zamanlar Mt. Gox'un CEO'luk koltuğunda oturan Karpeles, geçmiş tecrübelerini kullanarak EllipX adlı yeni bir kripto borsasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Seul'de düzenlenen bir Blockchain etkinliğinde konuşan Karpeles, ay sonunda faaliyete geçecek olan EllipX'in, Polonya merkezli olacağını ve ilk etapta Avrupa pazarına odaklanacağını açıkladı. Karpeles'in bu yeni girişimi, kripto dünyasındaki şeffaflık eksikliğine çözüm getirme iddiası taşıyor.

EllipX, özellikle kripto para piyasasına yeni adım atan yatırımcıları hedefliyor. Platform, kullanıcılarına borsa yönetiminde yer alan şirketler hakkında detaylı bilgi sunmayı vaat ediyor. Karpeles, EllipX'in yapısını New York Borsası'na benzeterek tamamen kripto odaklı olacağını belirtti.

Borsanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, üçüncü taraf denetçiler tarafından gerçekleştirilecek bağımsız denetimlerle desteklenen şeffaflık anlayışı. Karpeles, FTX gibi büyük çöküşlerin ardından yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, bu şeffaflık modelinin sektörde yaygınlaşmasını umduğunu dile getirdi.

EllipX projesinin bir diğer önemli bileşeni ise geçtiğimiz ay tanıtılan EllipX Wallet olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan bu cüzdan hakkında açıklama yapan Karpeles, cüzdanın şifrelerin kağıda yazılmasını gerektirmeyecek şekilde tasarlandığını, böylece kullanıcı güvenliğinin artırıldığını belirtti.

Karpeles ayrıca Ungox adında kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun kurulduğunu duyurdu. Bu kuruluş, kripto projelerini ve borsalarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Mt. Gox müşterilerine yönelik bir jest olarak, 2010-2014 yılları arasında Mt.Gox kullanıcısı olanlar ücretsiz NFT edinebilecek ve bu NFT sahipleri EllipX'te özel işlem indirimleri kazanacak.

Karpeles, Mt. Gox'un çöküşünden bu yana kripto sektöründe güvenlik ve düzenlemelerin önemli ölçüde arttığını gözlemlediğini belirterek benzer bir güvenlik ihlalinin günümüzde gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Eski CEO, geçmişteki deneyimlerinden ders alarak yeni projesinde ilerlediğini vurguladı.

EllipX'in lansman tarihi yaklaşırken, kripto dünyası bu yeni girişimin sektöre ne gibi yenilikler getireceğini merakla bekliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Borsa CEO

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