Eski Kraken yöneticileri Solana odaklı kripto şirketini büyütüyor

Duyuruya göre DDC'nin yaklaşık 11,5 milyon dolar değerindeki yeni SOL alımı, şirketin 42 milyon dolarlık finansman turunu tamamlamasının ardından gerçekleştirdiği en son kripto yatırımı olarak dikkat çekiyor. Bu hamle, firmanın ağ doğrulayıcıları kurma ve hazine varlıklarını stakeleme stratejisinin bir parçası olarak konumlanıyor. Şirket, zamanla diğer kripto varlıkların uzun vadeli birikimine de yönelmeyi planlıyor.

DeFi Development Corporation SOL Yatırımlarını Artırıyor

DeFi Development Corporation, Solana'ya yatırım yapan halka açık şirketler trendinin önemli bir temsilcisi haline geldi. Geçen yıl Pump.fun gibi memecoin üreticisi popüler tüketici uygulamalarının lansmanından sonra büyük bir toparlanma yaşayan Solana Blockchain ağı, kurumsal ilginin odağında bulunuyor.

Sol Strategies, bir başka dikkat çekici örnek olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, geçen yıl Cypherpunk Holdings'ten bir isim değişikliğine giderek Strategy'nin Bitcoin yaklaşımına benzer bir Solana yatırım tezi geliştirdi. Zincir üstü veriler, Galaxy Digital'in son iki haftada 100 milyon dolardan fazla değerde Ethereum'u (ETH) SOL ile takas ettiğini gösteriyor. Her iki firma da Nasdaq'a girme hedefini taşıyor.

DDC'nin strateji yaklaşımı, Michael Saylor'ın Bitcoin hazine yaklaşımından farklılık gösteriyor. Solana'da staking, SOL'u üretken bir varlık haline getiriyor. DDC, Sol Strategies ve bu hafta bir Solana planı açıklayan halka açık tüketici ürünleri firması Upexi gibi şirketler, ağı güvence altına almak ve ödüller kazanmak için özel donanıma yatırım yapan Bitcoin madencileri gibi çalışıyor.

DeFi Development Corporation kendisini "veri ve yazılım abonelikleri sağlayarak ticari gayrimenkul sektörünü birbirine bağlayan yapay zeka destekli bir çevrim içi platform" olarak tanımlıyor. Şirketin ana iş kolu, ticari mülk borç finansmanı için "hizmet olarak yazılım" sunmayı içeriyor. Janover, hizmetleri için Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve SOL kabul etmeye başladığında, marka değişikliği yapmadan önce kripto ile ilk kez ilgilendi.

Şirket şu anda hisse başına 0,17 SOL metriğini kaydediyor. Bu da hisse başına 23,47 dolar değerine tekabül ediyor. JNVR, dalgalı bir işlem gününde yaklaşık yüzde 3 yükseldi. DDC borsa kodunu güncellemeyi planlıyor.