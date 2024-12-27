Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Eski FTX yöneticisi Salame için federal mahkemeden sürpriz karar

Eski FTX yöneticisi Salame için federal mahkemeden sürpriz karar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasını derinden sarsan FTX skandalının önemli isimlerinden Ryan Salame için ABD'den sürpriz bir karar duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Cezaevi Bürosu kayıtlarına göre FTX Digital Markets'in eski eş CEO'su Salame'nin 7,5 yıllık hapis cezasında bir yıllık indirime gidildi.

Skandal ile ilgili gelişmeler devam ederken Salame'nin avukatları, müvekkillerinin FTX dolandırıcılığından habersiz olduğunu ve Sam Bankman-Fried'in en yakın çevresinde yer almadığını öne sürmüştü. Başlangıçta 18 aylık bir ceza talep eden savunma ekibinin bu talebi, yargıç Lewis A. Kaplan tarafından reddedilmişti.

Mahkeme Ceza İndiriminin Nedenini Açıklamadı

Lisanssız para transferi ve seçim kampanyası dolandırıcılığı suçlarından hüküm giyen Salame, Eylül 2023'te suçunu kabul etmişti. 28 Mayıs'ta verilen karar sonucunda 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski yönetici, cezasını FCI Cumberland orta güvenlikli hapishanesinde çekiyor.

Salame'nin ceza indirimi sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme, 21 Ağustos'ta suçunu kabul ettiğine dair dilekçesini geçersiz kılmak için yaptığı başvuru oldu. Eski yönetici, federal savcıların partneri Michelle Bond'u soruşturmama sözü vermelerine rağmen bu sözü yerine getirmediklerini iddia etti.

Federal yetkililer başlangıçta Salame için 5 ila 7 yıl arasında bir ceza talep etmişti. Yargıç Kaplan, davanın ciddi niteliği ve FTX'in çöküşünün neden olduğu parasal kayıpların büyüklüğü nedeniyle 90 aylık daha uzun bir süreye hükmetmişti. Salame'nin yeni tahliye tarihi Mart 2031 olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
img

O ilimizde petrol bulundu! Yakında sondaj başlayacak
img

Mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan görevden alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Devlet memurları kanununda değişiklik yürürlüğe girdi
Devlet memurları kanunu değişti

Son Dakika Haberleri

28 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Terazi, Kova burcu yorumu! 28 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATV CANLI YAYIN İZLE || 27 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Squid Game 2. sezon 2.bölüm izle! Türkçe dublaj, Türkçe altyazı HD, tek parça Squid Game 2. sezon 2. bölüm izleme linki AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.