Eski FTX yöneticisi Salame için federal mahkemeden sürpriz karar

Skandal ile ilgili gelişmeler devam ederken Salame'nin avukatları, müvekkillerinin FTX dolandırıcılığından habersiz olduğunu ve Sam Bankman-Fried'in en yakın çevresinde yer almadığını öne sürmüştü. Başlangıçta 18 aylık bir ceza talep eden savunma ekibinin bu talebi, yargıç Lewis A. Kaplan tarafından reddedilmişti.

Mahkeme Ceza İndiriminin Nedenini Açıklamadı

Lisanssız para transferi ve seçim kampanyası dolandırıcılığı suçlarından hüküm giyen Salame, Eylül 2023'te suçunu kabul etmişti. 28 Mayıs'ta verilen karar sonucunda 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski yönetici, cezasını FCI Cumberland orta güvenlikli hapishanesinde çekiyor.

Salame'nin ceza indirimi sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme, 21 Ağustos'ta suçunu kabul ettiğine dair dilekçesini geçersiz kılmak için yaptığı başvuru oldu. Eski yönetici, federal savcıların partneri Michelle Bond'u soruşturmama sözü vermelerine rağmen bu sözü yerine getirmediklerini iddia etti.

Federal yetkililer başlangıçta Salame için 5 ila 7 yıl arasında bir ceza talep etmişti. Yargıç Kaplan, davanın ciddi niteliği ve FTX'in çöküşünün neden olduğu parasal kayıpların büyüklüğü nedeniyle 90 aylık daha uzun bir süreye hükmetmişti. Salame'nin yeni tahliye tarihi Mart 2031 olarak kayıtlara geçti.