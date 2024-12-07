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Eski Fed başkanından Trump'ın Bitcoin rezerv planına tepki

Eski Fed başkanından Trump'ın Bitcoin rezerv planına tepki
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New York Federal Rezerv Bankası'nın eski başkanı Bill Dudley, Donald Trump'ın Bitcoin (BTC) rezervi oluşturma planına karşı sert bir uyarıda bulundu. Dudley, planın enflasyonu tetikleyebileceğini vurgularken Bitcoin'in fiyatı yeniden 100.000 dolar seviyesini aştı.

Goldman Sachs'ın eski baş ekonomisti olan Dudley'nin eleştirileri, Washington'daki kripto para tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Wyoming'li Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis'in beş yılda bir milyon Bitcoin alımını öngören yasa tasarısı da tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Bitcoin Rezervi ABD Ekonomisini Sarsabilir

Dudley, federal bir Bitcoin rezervinin hükümet için hiçbir değer yaratmayacağını belirtti. Eski Fed başkanı, böyle bir hamlenin sadece kripto para fiyatlarını yükseltmeye hizmet edeceğini ve hükümetin gelir üretmeyen volatil varlıkları elinde tutmak zorunda kalacağını vurguladı.

Trump-Vance sözcüsü Brian Hughes, Dudley'nin eleştirilerine karşı çıkarak yeni yönetimin kripto para politikasını savundu. Hughes, Trump yönetiminin Amerikan teknoloji liderliğini destekleme kararlılığını yineledi.

Dudley, kripto para sektörü için daha kapsamlı düzenlemeler gerektiğini belirtti. Tokenların para birimi mi yoksa menkul kıymet mi olduğunun netleştirilmesi ve tüketicilerin korunması için yeni kurallar oluşturulması gerektiğini savundu.

Bitcoin'in fiyatı, Trump'ın seçilmesinin ardından yükseliş trendini sürdürdü. 5 Kasım'dan bu yana değer kazanan Bitcoin, perşembe günü 100.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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