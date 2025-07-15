Eski Bitcoin madencisi Bit Digital Ethereum alımlarını hızlandırdı

Eski Bitcoin madencisi Bit Digital Ethereum alımlarını hızlandırdı
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Nasdaq'ta işlem gören Bit Digital, 22 milyon hisse arzıyla 67,3 milyon dolar toplayarak Ethereum alımlarını sürdürecek. Şirket geçen hafta tüm Bitcoin hazinesini Ethereum'a çevirerek 100.603 ETH'lik portföy oluşturmuştu. Kurumsal yatırımcılar 3,06 dolardan hisse alarak Ethereum hazine stratejisine ortak olabilecek.

Kripto madencilik sektöründe gerçekleşen değişim önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bit Digital'in açıkladığı bu hamle, geleneksel madencilik modelinden uzaklaşarak doğrudan kripto varlık yatırımına odaklanma stratejisini gösteriyor. Şirketin 301 milyon dolar değerindeki mevcut Ethereum portföyü, yeni sermaye girişiyle daha da güçlendirilecek.

Bit Digital 100 bin ETH'ye 67 Milyon Dolar Ekledi

Bit Digital, yaptığı açıklamada 22 milyon adi hisse arzını duyurdu. Şirket yetkililerinin açıklamalarına göre, elde edilecek net gelir tamamen Ethereum satın alımında kullanılacak. Bu yaklaşım, Bit Digital'in geçen hafta tüm Bitcoin hazinesini Ethereum'a dönüştürmesi kararının devamı niteliğinde.

7 Temmuz itibariyle şirketin elinde bulundurduğu yaklaşık 100.603 ETH, mevcut piyasa fiyatlarına göre 301 milyon dolar değerinde. Bu rakam, Bit Digital'i kurumsal Ethereum yatırımcıları arasında önemli bir konuma taşıyor.

Bit Digital, doğrulayıcı faaliyetleri, kurumsal düzeyde saklama ve getiri artırımı hizmetleri sunan bir kripto altyapı şirketi. Şirket, 2022 yılından bu yana ETH biriktirme ve staking faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin ikinci çeyrek için öngörülen geliri 24,3 milyon dolar ile 26,9 milyon dolar arasında değişiyor. Bu rakamlar, Bit Digital'in operasyonel performansını gösteriyor.

Piyasa verileri incelendiğinde, Bit Digital hisseleri pazartesi günü yüzde 1,2 düşüşle 3,29 dolardan kapanmış durumda. Bununla birlikte, son bir ay içinde hisseler yüzde 32,1 artış göstermiş.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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