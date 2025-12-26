Eski Alameda CEO'su Caroline Ellison, gelecek ay tahliye edilecek

ABD Federal Ceza İnfaz Kurumu (BoP) kayıtlarına göre Alameda Research'ün eski eş CEO'su Caroline Ellison'ın tahliye tarihi 21 Ocak 2026 olarak belirlendi. 31 yaşındaki Ellison, Ekim 2025'ten bu yana Connecticut'taki bir federal cezaevinden nakledilmesinin ardından toplum içi gözetim altında bulunuyor.

FTX SKANDALININ KİLİT TANIKLARINDAN

Ellison, 2022 yılında çöken kripto para borsası FTX'in yol açtığı milyarlarca dolarlık müşteri kaybıyla bağlantılı dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını Aralık 2022'de kabul etmişti. Savcılarla iş birliği yapan Ellison, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhine tanıklık etti. Bankman-Fried daha sonra suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan, Eylül 2024'te Ellison'a 11 milyar dolarlık varlığa el konulması kararıyla birlikte iki yıl hapis cezası vermişti. Ellison cezasını çekmeye Kasım 2024'te başladı, bu da Ocak ayındaki tahliyesinin tam cezanın yaklaşık 10 ay öncesine denk geldiği anlamına geliyor. Erken tahliyenin, FTX soruşturmalarına sağladığı katkı ve iyi hal puanlarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

FTX iflas masası CEO'su John J. Ray III, ceza duruşması öncesi mahkemeye sunduğu dosyada, "Ellison, alacaklılar yararına yüz milyonlarca dolarlık varlığın geri kazanılmasını sağlayan değerli bir yardım ve iş birliği sundu." ifadelerini kullanmıştı.

Ellison ayrıca bu ay halka açık şirketlerde veya kripto para borsalarında yönetici olarak görev yapmama konusunda 10 yıllık bir yasağı kabul etti. Tahliyesinin ardından denetimli serbestlik sürecine tabi olacak.

SAM BANKMAN-FRIED AF PEŞİNDE

Öte yandan Bankman-Fried, ABD Başkanı Donald Trump'tan af talep etmeye devam ediyor. Trump, daha önce eski Binance CEO'su Changpeng Zhao gibi isimleri affetmişti. Bankman-Fried, temyiz başvurusunda tutuklanmasının "kripto karşıtı" Biden yönetiminin siyasi misillemesi olduğunu ileri sürdü. BoP verilerine göre Bankman-Fried'ın şu anki tahliye tarihi Eylül 2044 olarak görünüyor.