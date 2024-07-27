Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Eski ABD başkanı Donald Trump Bitcoin ve Blockchain'e sahip çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nashville'deki Bitcoin Konferansında kripto para birimleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Demokratların seçim zaferinin kripto sektörü için büyük bir felaket olacağını iddia etti ve Amerika'nın bu alanda Çin'e karşı liderlik pozisyonunu koruması gerektiğini vurguladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nashville'deki Bitcoin konferansında kripto para birimleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Demokratların seçim zaferinin kripto sektörü için büyük bir felaket olacağını iddia etti ve Amerika'nın bu alanda Çin'e karşı liderlik pozisyonunu koruması gerektiğini dile getirdi.

Trump Çin Tehlikesine Karşı ABD'nin Kripto Liderliğini Savundu

Nashville'de gerçekleşen Bitcoin Konferansı'nda beklenmedik bir konuşmacı, kripto para piyasasını hareketlendirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 3 bin kişilik salonu dolduran dinleyicilere seslenerek, ülkenin kripto para arenasında liderliği ele alması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı adayı Donald Trump açıklamasında "Eğer biz öncü olmazsak, Çin bu fırsatı kaçırmayacak. Bu sektör, bir asır önceki çelik endüstrisi kadar kritik. Hatta Bitcoin, bir gün altını bile geride bırakabilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunan eski başkan Donald Trump, "Rakiplerimiz kazanırsa, sektör büyük zarar görebilir. Onların Bitcoin ve Blockchain ekosistemine yaklaşımı acımasız olacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump konuşmasında seçilmesi durumunda ABD'nin Bitcoin üzerinden gelişeceğini dile getirdi. Trump, bunun olması için Bitcoin ve kripto danışma konseyi atayacağını bununla birlikte son yıllarda Blockchain ekosistemine olan baskıcı yaklaşımıyla eleştirilen SEC başkanı Gary Gensler'i ilk gününde kovacağını dile getirdi.

Kendisinin başkan olması durumunda ABD'nin Blockchain destekli CBDC (merkez bankası dijital para birimi) politikasının olmayacağını bunun yerine Bitcoin ve ABD dolarına sabitlenen stablecoin ile ABD Doları'nı güçlendirmeye devam edeceğini dile getiren Trump, Bitcoin ile yapılan bahşişlerden de vergi alınmayacağını dile getirdi.

Trump açıklamasında ayrıca kendisinin başkan seçilmesi durumunda Bitcoin ve kripto para birimlerinin kendi yönetimi altında "benzeri görülmemiş şekilde" yükseleceğini dile getirdi. Trump, kendisinin başkan olması durumunda ABD'nin Bitcoin madencilik merkezi haline geleceğini ve kendi dönemi boyunca ABD'nin hiç Bitcoin satışı yapmayacağını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Donald Trump Donald Trump Kripto Para Kripto Para Blockchain Bitcoin Kripto Para Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

 TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title