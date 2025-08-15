Erken dönem Ethereum yatırımcısından milyonlarca dolarlık satış

Ethereum fiyatı rekor seviyelere yaklaşırken, erken dönem yatırımcılar büyük satış hareketleri yapmaya başladı. Söz konusu cüzdan son dört günde toplamda 24,1 milyon dolarlık ETH transfer etti. Bu gelişme, kripto piyasasında kâr alma trendinin hızlandığını gösteriyor.

Ethereum ICO Katılımcısı Son Dört Günde Milyonlarca Dolar Sattı

Blockchain gözlemcilerinin verilerine göre, bahsi geçen balina Ethereum ICO döneminde sadece 31.100 dolara 100.000 ETH aldı. Bu yatırım günümüzde yaklaşık 471 milyon dolar gibi astronomik bir değere ulaştı.

Bu hafta gerçekleşen 1.060 ETH transferi, balinanın dördüncü ardışık transferi oldu. Arkham verilerine göre, adreste hâlâ 4.657 ETH kaldı.

Diğer ICO katılımcıları da benzer satış hareketleri yapıyor. Haftanın başında 0x845 ile başlayan başka bir adres 2.300 ETH transfer ederek yaklaşık 9,9 milyon dolar kazanç sağladı.

Bu gelişmeler, Ethereum fiyatının 4.718 dolar seviyesinde işlem görürken ve tüm zamanların rekoruna sadece yüzde 3 mesafede olduğu bir dönemde meydana geldi. Sektör temsilcileri, bu satış baskısının ETH'nin yükseliş momentumunu etkileyebileceğini belirtiyor.