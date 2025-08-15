Erken dönem Ethereum yatırımcısından milyonlarca dolarlık satış

Erken dönem Ethereum yatırımcısından milyonlarca dolarlık satış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum ICO'suna 2014'te 31.100 dolarla katılan balina yatırımcı, elindeki ETH'lerin değeri 471 milyon dolara ulaştıktan sonra büyük satışlara başladı. Son dört günde Kraken borsasına 24,1 milyon dolar değerinde ETH transfer eden yatırımcı, kripto para tarihinin en karlı işlemlerinden birini gerçekleştiriyor. Diğer ETH ICO katılımcıları da benzer satış dalgasına katıldı.

Ethereum fiyatı rekor seviyelere yaklaşırken, erken dönem yatırımcılar büyük satış hareketleri yapmaya başladı. Söz konusu cüzdan son dört günde toplamda 24,1 milyon dolarlık ETH transfer etti. Bu gelişme, kripto piyasasında kâr alma trendinin hızlandığını gösteriyor.

Ethereum ICO Katılımcısı Son Dört Günde Milyonlarca Dolar Sattı

Blockchain gözlemcilerinin verilerine göre, bahsi geçen balina Ethereum ICO döneminde sadece 31.100 dolara 100.000 ETH aldı. Bu yatırım günümüzde yaklaşık 471 milyon dolar gibi astronomik bir değere ulaştı.

Bu hafta gerçekleşen 1.060 ETH transferi, balinanın dördüncü ardışık transferi oldu. Arkham verilerine göre, adreste hâlâ 4.657 ETH kaldı.

Diğer ICO katılımcıları da benzer satış hareketleri yapıyor. Haftanın başında 0x845 ile başlayan başka bir adres 2.300 ETH transfer ederek yaklaşık 9,9 milyon dolar kazanç sağladı.

Bu gelişmeler, Ethereum fiyatının 4.718 dolar seviyesinde işlem görürken ve tüm zamanların rekoruna sadece yüzde 3 mesafede olduğu bir dönemde meydana geldi. Sektör temsilcileri, bu satış baskısının ETH'nin yükseliş momentumunu etkileyebileceğini belirtiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Bir dönem koca şehirde yapayalnızdı, şimdi bütün dünya tanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title