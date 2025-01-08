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Enflasyon verileri kripto para piyasalarını vurdu
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Bitcoin (BTC) fiyatı bu hafta başında ulaştığı 100.000 dolar seviyesinden yüzde 5 düşerek 96.527 dolara geriledi. Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 8,5 değer kaybederek 3.353 dolara indi. ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler ve Donald Trump'ın yaklaşan başkanlık devir teslimi, kripto para piyasalarında satış baskısını artırdı.

Kripto para piyasaları küresel makroekonomik gelişmelerin etkisiyle sert satışlar yaşıyor. ISM verisinin ABD ekonomisinde beklenenden hızlı büyümeyi göstermesi, kalıcı enflasyon endişelerini tetikledi. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz politikasını sürdüreceği beklentilerini güçlendirdi.

Kripto Para Piyasalarında Enflasyon Endişesi

Kripto para piyasasındaki düşüş, sadece büyük kripto paralarla sınırlı kalmadı. Dogecoin ve Avalanche yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken GMCI 30 endeksi yüzde 7,48 geriledi düştü / azaldı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayındaki açıklamaları, piyasalardaki tedirginliği artırdı. Powell, enflasyonla mücadelenin devam ettiğini vurguladı. CME Group, Fed'in 29 Ocak'taki toplantısında faiz oranını yüzde 4,25-4,5 aralığında tutma olasılığını yüzde 95,2 olarak tahmin ediyor.

Göreve gelecek Başkan Trump'ın ekibinde Scott Bessent'in Hazine Bakanı, Elon Musk'ın ise danışman olarak yer alması bekleniyor. Bu atamalar, yeni yönetimin kripto para dünyasına yaklaşımı konusunda olumlu sinyaller veriyor.

Yatırımcılar şimdi FOMC tutanakları, tarım dışı istihdam verileri ve 15 Ocak'ta açıklanacak TÜFE verilerine odaklanıyor. Bu veriler, para politikası ve enflasyonla ilgili risklerin değerlendirilmesinde kritik önem taşıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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