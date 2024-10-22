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Endonezya kripto varlık regülasyonları netleşiyor

Endonezya kripto varlık regülasyonları netleşiyor
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Endonezya'nın kripto düzenleyici kurumu Bappebti, ülkedeki kripto borsalarına lisans gerekliliklerini karşılamaları için ek süre tanıdı. Yeni düzenlemeler kapsamında borsaların uyması gereken standartlar arasında yerel kurumlarla ortaklık kurma ve işlem takip sistemleri yer alıyor.

Endonezya'nın kripto para pazarını düzenleme çabaları yeni bir aşamaya geçiyor. 18 Ekim'de güncellenen mevzuat, kripto borsalarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yerine getirmeleri gereken şartları detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Kripto Borsalarına Ek Süre Tanındı

Endonezya'da kripto varlıkların düzenlenmesi süreci 2019 yılında uygulamaya kondu. İlk aşamada kripto borsalarının yetkilendirilmesi için temel kurallar oluşturuldu.

2023 yılında ülke, kripto varlıkları emtia olarak sınıflandırarak ulusal bir borsa kurdu. Bu platform, yatırımcı güvenliğini korumayı ve vergi takibini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Düzenleyici kurum Bappebti'nin son kararıyla borsalara tanınan süre Kasım ayının son haftasına kadar uzatıldı. Binance'in yerel iştiraki Tokocrypto dahil bazı borsalar halihazırda tam lisans almayı başardı.

Yeni düzenlemeler kapsamında borsaların Know Your Transaction (İşlemlerinizi Tanıyın) standartlarını devreye alması ve yerel kurumlarla iş birliği yapması gerekiyor. Bu gereklilikler, piyasanın güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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