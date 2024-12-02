En fazla Bitcoin'e sahip 5 şirket

Bitcoin yıllar içinde bireylerden büyük şirketlere kadar birçok kesimin dikkatini çeken güçlü bir finansal araç haline geldi. Pek çok halka açık şirket, Bitcoin'in potansiyelini fark ederek sadece yatırımcı değil, aynı zamanda kripto ekosistemine katkı sağlayan aktif destekçiler haline geldi.

1. MicroStrategy

Michael Saylor tarafından kurulan MicroStrategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin'e sahip olan firma olarak öne çıkıyor. Şirketin üçüncü çeyrek raporunda, kendisini bir "Bitcoin hazinesi şirketi" olarak tanımlaması dikkat çekti. MicroStrategy, önümüzdeki üç yıl içinde 42 milyar dolarlık bir kaynak yaratmayı hedefliyor ve bu plana "21/21 Planı" adını verdi.

Bu hafta şirket, yaklaşık 5,4 milyar dolar değerinde 55.500 Bitcoin daha satın aldı. Böylece toplam Bitcoin varlıkları 386.700'e yükseldi. Bu, tüm zamanlar boyunca çıkarılacak Bitcoin'lerin %1,2'sine denk geliyor ve mevcut piyasa değerine göre 37 milyar dolarlık bir varlık anlamına geliyor.

2. MARA Holdings

Marathon Digital Holdings olarak bilinen MARA Holdings, Bitcoin madenciliği konusunda uzmanlaşmış bir firma. Şirketin rezervlerinde toplam 26.842 Bitcoin bulunuyor. CoinGecko verilerine göre bu, mevcut piyasa değerine göre yaklaşık 2,51 milyar dolara eşdeğer.

3. Galaxy Digital

Galaxy Digital, dijital varlıklar ve blokzincir teknolojisi alanında öncü bir finansal hizmetler şirketi. CoinGecko'ya göre Galaxy Digital, 15.449 Bitcoin'e sahip ve bu rezervin mevcut değeri yaklaşık 1,44 milyar dolar.

4. Tesla ve Elon Musk

Elon Musk liderliğindeki Tesla, Bitcoin ve Dogecoin gibi kripto paralara olan desteğiyle biliniyor. Şirket, şu anda 11.509 Bitcoin tutuyor ve bu da mevcut fiyatlarla yaklaşık 1,07 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor. Musk ayrıca Dogecoin'i şirketin bazı ürünlerinde ödeme yöntemi olarak kabul ederek kripto paraların benimsenmesine katkı sağlıyor.

5. Coinbase

ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase, düzenleyicilerle iş birliği yaparak sektörün gelişimini destekliyor. CoinGecko'ya göre Coinbase'in rezervlerinde toplam 9.183 Bitcoin bulunuyor ve bu, yaklaşık 857,1 milyon dolarlık bir değeri temsil ediyor.

Bitcoin'in bu büyük şirketler tarafından benimsenmesi, yalnızca bir yatırım aracı olmanın ötesinde, onun gelecekte finans dünyasında oynayacağı rolü de güçlendiriyor.