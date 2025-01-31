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Elon Musk'ın babası memecoin projesini duyurdu

Elon Musk'ın babası memecoin projesini duyurdu
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Başkan Donald Trump'ın Solana Blockchain ağında Official Trump (TRUMP) ve Official Melania (MELANIA) tokenlarını piyasaya sürmesinin ardından memecoin projelerine olan ilgi artıyor. Bu trendin son örneği Errol Musk'ın 200 milyon dolar değerinde fon toplamayı hedeflediği Musk It projesi oldu.

Kripto para dünyasında ünlü destekli memecoin projeleri artmaya devam ediyor. Elon Musk'ın babası Errol Musk, Musk Institute adlı düşünce kuruluşunu finanse etmek amacıyla Musk It (MUSKIT) memecoin projesini başlatmayı planladığını açıkladı. Aralık 2024'te piyasaya sürülen token, kısa sürede değerinin yüzde 52'sinden fazlasını kaybederken uzmanlar, projenin başarısının Elon Musk'ın desteğine bağlı olabileceğini belirtiyor.

Elon Musk Projeye Destek Vermiyor

Orta Doğulu bir kripto para şirketi tarafından 12 Aralık 2024'te piyasaya sürülen Musk It token, başlangıçtaki beklentileri karşılayamadı. CoinMarketCap verilerine göre token, 25 milyon dolar piyasa değeri ile 0,02 dolardan işlem görüyor.

Blockchain uzmanı Anndy Lian, projenin Elon Musk'ın doğrudan desteği olmadan sınırlı bir potansiyele sahip olabileceğini vurguladı. Lian, memecoin yatırımlarının "dijital dünyanın piyango biletleri" olarak görüldüğünü söyledi.

Son dönemde başarılı memecoin yatırımları dikkat çekiyor. Bir kripto yatırımcısı Pepe memecoin rallisinden yararlanarak 27 doları 600 günde 52 milyon dolara yükseltmeye başardı. Başka bir yatırımcı ise Hyperfy (HYPER) metaverse tokenında 10 saatte 2.000 doları 3,2 milyon dolara dönüştürdü.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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