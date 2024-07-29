Elon Musk Bitcoin hakkındaki düşüncelerini açıkladı

Sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) sahibi olan başarılı yöneticisi Elon Musk, Bitcoin hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Bitcoin ve Dogecoin hakkındaki değerlendirmeleriyle dikkat çeken Musk, Donald Trump ile olan ilişkisine dair spekülasyonlara da son verdi.

Musk Bitcoin ve Dogecoin Değerlendirmesiyle Gündemde

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk, kripto para birimleri hakkındaki fikirlerini açıkladı. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su, kripto paraları teşvik etmekten kaçındığını belirterek, "Beni kripto para reklamı yaparken görürseniz, bilin ki o ben değilim." diyerek espri yaptı. Bununla birlikte, Bitcoin ve bazı diğer kripto paralarda değer gördüğünü de sözlerine ekledi.

Musk, ilginç bir şekilde Dogecoin'e olan ilgisini de açıkladı. Musk açıklamasında "Bitcoin'in ve belki diğer bazı kripto para birimlerinin bir değeri olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte köpeklere ve internet esprilerine düşkün olduğum için Dogecoin'e karşı da biraz zaafım var." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Nashville'de düzenlenen Bitcoin 2024 konferansında açılış konuşmacısı olarak yer aldı. Trump, yeniden seçilmesi halinde kripto para dünyasına yönelik bazı önemli adımlar atacağını duyurdu. Bu adımlar arasında SEC başkanı Gary Gensler'i görevden almak, ABD'nin Bitcoin satışlarını durdurmak ve "stratejik Bitcoin rezervi" oluşturmak gibi hamleler yer aldı.

Musk bu konu hakkında yaptığı açıklamada, Trump ile kripto para konusunda hiçbir zaman görüşme yapmadığını belirtti. Bununla birlikte Musk, genel olarak merkezi hükümet sistemleri yerine halka dayalı sistemleri tercih ettiğini de sözlerine ekledi.