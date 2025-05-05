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Elitbit, Türkiye'deki yeni kripto düzenlemelerine uyum sağlayacak

Elitbit, Türkiye'deki yeni kripto düzenlemelerine uyum sağlayacak
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Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girerken, yerli platform Elitbit 13 Mart 2025 tarihli mevzuata uyum sağlayacağını teyit etti.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yeni mevzuat, sektördeki güvenin artırılması ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla önemli düzenlemeler içeriyor. Sermaye yeterliliği, müşteri varlıklarının güvenli saklanması ve operasyonel şeffaflık gibi konularda getirilen standartlar, platformların iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler gerektiriyor. Sektör uzmanları, bu düzenlemelerin kısa vadede uyum süreçlerinde bazı zorluklar yaratsa da uzun vadede Türkiye kripto ekosisteminin olgunlaşmasına ve güvenilirliğinin artmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Elitbit'in Düzenlemelere Yaklaşımı

ERY Bilgi Teknolojileri bünyesinde faaliyet gösteren Elitbit, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kripto varlık düzenlemelerine tam uyum sağlayacaklarını resmi olarak açıkladı. Şirket yönetimi, yeni düzenlemelere ilişkin sorulara net bir "evet" yanıtı vererek, mevzuata uyum konusundaki kararlılığını ortaya koymuş oldu.

Yatırımcılara Yönelik Mesaj

Elitbit CEO'su Erdi Yılmaz, mevcut ve potansiyel yatırımcılara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Değerli Yatırımcılarımız ve Gelecekteki İş Ortaklarımız, bizler, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz vizyonumuzla büyümeye, gelişmeye ve sürdürülebilir başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, inovasyonu ve stratejik planlamayı ön planda tutarak, sektörümüzde fark yaratmayı amaçlıyoruz.

Yılmaz, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Mevcut yatırımcılarımızın bize duyduğu güven, attığımız her adımda en büyük motivasyon kaynağımızdır. Potansiyel yatırımcılarımız için ise sunduğumuz fırsatlar, sadece finansal getiri sağlamakla kalmayıp, geleceği şekillendiren projelere ortak olma şansı sunmaktadır."

Şirket, "Şeffaflık, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli başarı ilkelerimiz doğrultusunda, birlikte daha güçlü ve daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz" mesajını paylaştı.

Elitbit'in yeni düzenlemelere uyum sağlama konusundaki bu yaklaşımı, Türkiye'deki kripto varlık sektörünün gelişim sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Platform, düzenlemelere uyum sürecini kararlılıkla yürütürken, yatırımcılarına "Geleceği birlikte inşa edelim!" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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