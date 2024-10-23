Ekim ayında en çok kazandıran yapay zeka coinleri

Yapay zeka (AI) odaklı kripto paralar, piyasalarda dikkat çekmeye devam ediyor. Humans.ai (HEART), VIRTUAL Protocol ve DIA, Ekim ayının üçüncü haftasında en çok değer kazanan yapay zeka coinleri olarak öne çıkıyor. Bu süreçte HEART yüzde 88, VIRTUAL yüzde 76, DIA ise yüzde 21,67 oranında yükseliş kaydetti.

Humans.ai (HEART)

Geçtiğimiz hafta yüzde 88 değer kazanan Humans.ai (HEART), en az 100 milyon dolar piyasa değerine sahip AI coinleri arasında liderliğe oturdu. Proje, geniş çapta yapay zeka üretimi ve yönetimi için bir platform sunuyor.

Teknik analize göre HEART, yükseliş trendini sürdürebilecek gibi görünüyor. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) çizgileri boğa desenine işaret ederken, kritik direnç seviyeleri 0,026 ve 0,031 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin aşılması, fiyatın 0,040 dolara kadar yükselmesine, yani iki katına çıkmasına neden olabilir. Ancak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 73,61 seviyesinde ve varlık aşırı alım bölgesine yaklaşıyor. Bu durum, olası bir düzeltmeye işaret edebilir. Eğer fiyat düşerse, 0,016 dolar seviyesinde destek bulunuyor. Bu destek kırılırsa fiyat, 0,010 veya 0,007 dolara kadar gerileyebilir, bu da yüzde 65'e varan bir düşüş anlamına gelir.

DIA

Geçtiğimiz hafta yüzde 21,67 oranında değer kazanan DIA, piyasalarda güçlü bir performans sergiledi. Proje, Web3 ekosistemi için çapraz ağ oracle çözümleri sunuyor ve özellikle DeFi, GameFi uygulamaları ile NFT'ler için özel hizmetler sağlıyor.

DIA'nın grafik analizi de yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. EMA çizgileri boğa yönünde ilerlerken, bir sonraki direnç seviyeleri 1,18 ve 1,25 dolar olarak öne çıkıyor. Ancak, EMA çizgileri arasındaki mesafenin daralması, boğa ivmesinin zayıfladığını gösterebilir. Bu noktada dikkatli olunmalı çünkü fiyat sıkışması, trendin tersine dönebileceğine işaret edebilir.

VIRTUAL Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL Protocol, son yedi gün içinde yüzde 76 oranında değer kazandı ve yapay zeka coinleri arasında dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu platform, sanal dünyalar, oyunlar ve metaverse'ler için yapay zeka temelli kişiliklerin geliştirilmesine ve bu kişiliklerin gelir elde etmelerine olanak tanıyor.

Teknik analizler, VIRTUAL'ın yükseliş trendini sürdürebileceğini öngörüyor. EMA çizgileri boğa trendini doğrularken, 0,146 dolar seviyesindeki direnç, yüzde 46'lık potansiyel bir artışa işaret ediyor. Ancak, RSI değeri 64,29 ile aşırı alım bölgesine yaklaşıyor, bu da kazançları sınırlayabilir veya geçici bir düzeltme yaşanmasına neden olabilir. Fiyatın geri çekilmesi durumunda, 0,073 dolar seviyesindeki destek, yüzde 27'lik bir düşüş potansiyelini işaret ediyor.