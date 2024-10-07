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EigenLayer'da 5,5 milyon dolarlık token kaybı yaşandı

EigenLayer'da 5,5 milyon dolarlık token kaybı yaşandı
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Ethereum restaking protokolü EigenLayer, 5,5 milyon dolar değerindeki EIGEN tokenlarının "yanlışlıkla" bir saldırgana transfer edildiğini açıkladı. Olay, kripto para dünyasında güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirirken, EigenLayer yönetimi soruşturma başlattı ve fonların bir kısmının dondurulduğunu duyurdu.

Kripto para dünyasında güvenlik açıkları ve hack saldırıları endişe vermeye devam ediyor. EigenLayer cephesinin yaşadığı bu son olay, e-posta yoluyla gerçekleştirilen sosyal mühendislik saldırılarının hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Protokol, olayın ardından hızla harekete geçerek şeffaf bir tutum sergiledi ve güven tazelemeye çalıştı.

EigenLayer'ın Güvenlik Açığı Milyonlarca Dolarlık Zarara Yol Açtı

EigenLayer protokolü, 1,67 milyon EIGEN tokenının (yaklaşık 5,5 milyon dolar değerinde) bir hacker tarafından çalındığını duyurdu. Saldırgan, ele geçirdiği e-posta yazışmalarını kullanarak token transferini kendi adresine yönlendirdi. Bu olay, Blockchain teknolojisinin güvenliği artırma potansiyeline rağmen, insan faktörünün hala önemli bir zayıf nokta olduğunu gösteriyor.

EigenLayer yönetimi, olayı araştırıyor ve çalınan fonların bir kısmının dondurulduğunu açıkladı. Protokol, güvenlik önlemlerini artırmak ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için çalışmalar yürütüyor.

Olay, kripto para sektöründe sosyal mühendislik saldırılarına karşı alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha vurguladı. Uzmanlar, protokollerin ve kullanıcıların e-posta güvenliği, çok faktörlü kimlik doğrulama ve eğitim konularına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirtiyor.

EigenLayer olayı, merkeziyetsiz finans (DeFi) sektöründe güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Protokoller, kullanıcı fonlarını korumak için daha sıkı güvenlik önlemleri almalı ve düzenli olarak güvenlik denetimlerinden geçmelidir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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