Eigen Labs Blockchain altyapısında devrim yaratacak adımı attı

Eigen Labs Blockchain altyapısında devrim yaratacak adımı attı
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EigenLayer, AVS'lerin Katman-2 ağlarında Ethereum güvenliğiyle çalışmasını sağlayan çok zincirli doğrulama özelliğini tanıttı. Güncelleme, merkeziyetsiz servisler için ölçeklenebilirlik ve güvenlik arasındaki ödünleşmeyi ortadan kaldırarak geliştiricilere esneklik sunuyor. CEO Sreeram Kannan, bunun kritik bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

EigenLayer, merkeziyetsiz altyapıların ölçeklenebilirliği konusunda önemli bir adım atarak çok zincirli doğrulama özelliğini kullanıma sundu. Bu yeni geliştirme, merkeziyetsiz servislerin Ethereum ağının yüksek güvenlik standartlarından ödün vermeden Katman-2 ağları üzerinde çalışabilmesine olanak tanıyor.

Eigen Labs, AVS'ler için Çok Zincirli Desteği Test Ağına Sundu

Eigen Labs, geliştirdiği çok zincirli doğrulama özelliğini Base ağı üzerindeki Sepolia Testnet'te kullanıma sundu. Söz konusu protokol, Actively Validated Services (AVS) olarak bilinen doğrulanan hizmetlerin yalnızca Ethereum ana ağı üzerinde değil aynı zamanda çeşitli Katman-2 Blockchain ağlarında da güvenli bir şekilde çalışmasını mümkün kılıyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Sreeram Kannan, bu yeniliğin firmanın yol haritasında kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kannan, Base ağını ilk partner olarak seçmelerinin, bu ekosistemdeki aktif geliştirici topluluğu ve uygulama katmanını hızlandırma misyonlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Geliştirmenin, üçüncü çeyrek itibarıyla ana ağ ortamlarına ve diğer Blockchain ağlarına da yayılması hedefleniyor.

Yeni sistemle birlikte, AVS'ler artık Ethereum'un yüksek güvenlik standartlarından ödün vermeden daha hızlı ve maliyet açısından verimli Blockchain ağlarında çalışabiliyor. Tüm doğrulayıcı verileri desteklenen tüm zincirler arasında otomatik olarak senkronize ediliyor. Böylece, merkeziyetsiz uygulamalar çoklu zincir üzerinde daha güvenli ve esnek bir şekilde ölçeklenebiliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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