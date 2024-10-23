Eclipse airdropp ne zaman, şartları neler? Eclipse token dağıtımı yapıldı mı?

Eclipse airdrop ne zaman, şartları neler?

Solana Virtual Machine (SVM) tarafından desteklenen ilk Ethereum Layer-2 çözümü olan Eclipse, Polychain Capital ve Delphi Ventures dahil olmak üzere yatırımcılardan 65 milyon dolar topladı. Tribe Capital, Hack VC ve Placeholder Ventures da katkılarda ortak liderlik yaptı.

Token dağıtımı için tarih henüz netleşmedi ancak gözler ekim ayının son haftasına çevrildi. Katılmak için kullanıcıların projenin ana ağı veya resmi köprüsü çalışır hale geldiğinde NFT'ler basması gerekecek.

Eclipse'in resmi hesabından yapılan açıklamada Nil tarafından Scope'ta tasarlanan anma NFT'si "Path of Discovery"nin talep edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca minin de 7 gün boyunca açık olacağı vurgulandı.

Ayrıca tüm bunlara ek olarak katılımcıların NFT'leri basmadan önce cüzdanlarına Eclipse ağını eklemeleri gerekiyor ve köprü, işlem başına minimum 0,002 ETH'ye izin veriyor.