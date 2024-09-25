Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

E-posta kullanıcıları tehlike altında: Kripto para dolandırıcılığında yeni yöntem

E-posta kullanıcıları tehlike altında: Kripto para dolandırıcılığında yeni yöntem
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomatik e-posta yanıtları, kripto para madenciliği için yeni bir araç haline geldi. Hackerlar, otomatik e-posta yanıtlarını kullanarak kripto para madenciliği yapıyor. Bu yenilikçi saldırı yöntemi, kurbanların sistemlerini sessizce ele geçiriyor ve Monero (XMR) madenciliği için kullanıyor. Tehdit istihbarat firması Facct tarafından yapılan araştırma, bu tehlikenin özellikle Rus şirketleri, pazar yerleri ve finans kurumlarını hedef aldığını ortaya koydu.

Kripto para dünyasında yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Hackerlar, otomatik e-posta yanıtlarını kullanarak sistemlere sızıyor ve kripto para madenciliği yapıyor. Bu yenilikçi saldırı yöntemi, özellikle şirketleri hedef alıyor. Tehdit istihbarat firması Facct, Mayıs ayından bu yana 150'den fazla XMRig içeren e-posta tespit etti. Bu durum, siber güvenlik önlemlerinin acilen güncellenmesi gerektiğini gösteriyor.

Kripto Madenciliği Tehdidi Gelen Kutusunda Gizleniyor

İstihbarat firması Facct, Mayıs ayından bu yana 150'den fazla XMRig içeren e-posta tespit etti. Bu durum, otomatik e-posta yanıtlarının artık sadece bir kolaylık değil aynı zamanda potansiyel bir güvenlik açığı olduğunu gösteriyor.

Saldırganlar, bu yeni yöntemi kullanarak kurbanların sistemlerini ele geçiriyor ve kripto para birimi Monero (XMR) madenciliği için kullanıyor. Monero, gizlilik odaklı yapısı nedeniyle siber suçlular arasında popüler bir tercih gibi gözüküyor.

Facct analisti Dmitry Eremenko, bu dağıtım yönteminin özellikle tehlikeli olduğunu vurguluyor. Eremenko'ya göre normal kitle e-postalarının aksine, otomatik yanıtlarda potansiyel kurbanlar iletişimi başlattığı için daha savunmasız kalıyor. Eremenko "Bu durumda, e-posta ikna edici görünmese bile iletişim zaten kurulmuş oluyor ve dosya dağıtımı özel bir şüphe uyandırmayabiliyor." diyerek uyarıda bulunuyor.

Siber güvenlik firması, şirketlere çalışanlarının siber güvenlik bilgisini artırmak için düzenli eğitimler düzenlenmesini tavsiye ediyor. Ayrıca güçlü şifreler ve çok faktörlü kimlik doğrulama mekanizmalarının kullanılması öneriliyor.

XMRig, Monero (XMR) kripto para birimini madenciliğini yapan meşru bir açık kaynak uygulamasıdır. Ancak hackerlar, bu yazılımı 2020'den beri çeşitli saldırı taktikleriyle farklı sistemlere yüklüyor.

Bu yeni saldırı yöntemi, kripto para ekosistemindeki güvenlik tehditlerinin sürekli evrildiğini gösteriyor. Kullanıcıların ve kurumların, özellikle e-posta iletişiminde daha dikkatli olmaları ve güncel güvenlik önlemlerini almaları kritik önem taşıyor.

Blockchain teknolojisinin ve kripto paraların yaygınlaşmasıyla birlikte, siber suçlular da bu alana yönelik saldırılarını artırıyor. Otomatik olarak gönderilen e-posta yanıtlarının kötüye kullanılması ise bu trendin en son örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Güvenlik uzmanları, kullanıcılara şüpheli e-postalara ve eklere karşı her zamankinden daha dikkatli olmalarını hatırlatıyor. Ayrıca otomatik e-posta yanıtlarının içeriğinin ve ayarlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bu yeni tehdit, Blockchain ve kripto para dünyasının karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarını bir kez daha ortaya koyuyor. Kullanıcıların ve kurumların, değişen tehdit ortamına ayak uydurabilmek için siber güvenlik stratejilerini sürekli olarak güncellemeleri ve geliştirmeleri gerekiyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Finans

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });