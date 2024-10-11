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dYdX Trading kurucusu CEO koltuğuna geri döndü

dYdX Trading kurucusu CEO koltuğuna geri döndü
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Antonio Juliano, merkeziyetsiz türev borsası dYdX'in geliştiricisi dYdX Trading'in CEO koltuğuna 6 ay aradan sonra geri döndü. Kişisel ve profesyonel nedenlerle ayrıldığı görevine, şirketin geleceği için kritik bir dönemde yeniden başlayan Juliano, motivasyonunun ve vizyonunun değiştiğini açıkladı.

Kripto para piyasasının önde gelen merkeziyetsiz türev borsalarından dYdX, yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yaşadı. Şirketin kurucusu Antonio Juliano, 13 Mayıs'ta bıraktığı CEO koltuğuna geri döndü. Bu hamle, dYdX'in piyasadaki konumunu güçlendirme ve yeni stratejiler geliştirme açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Antonio Juliano dYdX'in Dümenine Tekrar Geçiyor

dYdX Trading, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde önemli bir yere sahip olan dYdX adlı türev borsasının arkasındaki şirket olarak biliniyordu. Şirket kurucusu Antonio Juliano'nun CEO pozisyonuna geri dönmesi, kripto para piyasalarında heyecan yarattı.

Juliano, 13 Mayıs tarihinde kişisel ve profesyonel nedenlerle CEO'luk görevinden çekilmişti. Bu süreçte şirketin yönetim kurulu başkanı ve başkan olarak görev yapmaya devam etmişti. Ancak altı ay gibi kısa bir süre sonra, Juliano'nun tekrar CEO koltuğuna oturması, sektördeki birçok kişi tarafından sürpriz olarak karşılandı.

Geri dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulunan Juliano, "Yarattığım şeydeki rolümü tamamen kabul etmeye hazır hissediyorum ve bu yüzden bugün CEO olarak geri döndüm." ifadelerini kullandı. Ayrıca "İlk beş yıl hissettiğim motivasyonla ve son iki yılda bulduğum bilgelikle geri döndüğüme inanıyorum." diyerek, yeni dönemde farklı bir vizyonla hareket edeceğinin sinyallerini verdi.

dYdX, merkeziyetsiz türev borsaları arasında önemli bir konuma sahip. DeFi veri sağlayıcısı DeFiLlama'ya göre platform 306,6 milyon dolarlık toplam kilitli değer (TVL) ile beşinci sırada yer alıyor. Bu rakam, dYdX'in sektördeki önemini ortaya koyuyor.

Juliano'nun geri dönüşü, dYdX'in yerel tokenı DYDX üzerinde de etkisini gösterdi. Verilere göre DYDX son 24 saatte yüzde 4,44'lük bir artış yaşadı. Bu artış, yatırımcıların yönetim değişikliğine olumlu tepki verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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