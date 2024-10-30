Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Düzenleyici baskısına karşı kripto para sektörü güçlerini birleştiriyor

Düzenleyici baskısına karşı kripto para sektörü güçlerini birleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ekosisteminin önde gelen savunuculuk grubu Crypto Council for Innovation (CCI), Proof of Stake Alliance (POSA) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Staking piyasasının 500 milyar dolarlık hacme ulaşması ve düzenleyici kurumların artan baskısı, sektörün önde gelen kurumlarını ortak hareket etmeye yönlendirdi.

CCI paylaştığı açıklamada, üyelerinden POSA ile "global politika yapıcıları staking'in ağ güvenliği ve merkeziyetsizlikteki kritik rolü konusunda eğitmek" üzere çalışmayı planladığını bildirdi. Bu stratejik güç birliği, staking teknolojilerinin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

Düzenleyicilere Karşı Stratejik Hamle

POSA İcra Direktörü Alison Mangiero, organizasyonun proof-of-stake teknolojilerini destekleyen politikaları savunmaya ve bu teknolojilerin ağ güvenliğindeki hayati rolü hakkında farkındalık yaratmaya odaklandığını belirtti. Staking Rewards verilerine göre sektörün toplam değeri, 2019'daki 19 milyon dolar seviyesinden 500 milyar doların üzerine çıktı.

Bu gelişme, büyük kripto para borsalarının staking ürünleri sunmaya başlamasıyla ivme kazandı. ABD'de yasa koyucular staking'in vergilendirilmesi konusunda mevzuat üzerinde çalışırken, Temsilciler Wiley Nickel ve Drew Ferguson çifte vergilendirmeyi önleyecek bir yasa tasarısı önerdi.

SEC'in Kraken, Consensys ve Coinbase'e staking programları nedeniyle açtığı davalar, piyasadaki endişeyi artırırken, CCI ve POSA'nın bu iş birliği düzenleyici baskılara karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki kuruluş, önümüzdeki dönemde yeni politika belgeleri yayımlamayı ve restaking gibi staking kavramlarını netleştirmeyi hedefliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Karalahana çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? BEYRAN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? AYAK PAÇA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? MADIMAK ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Madımak Çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden? A SPOR CANLI İZLE| Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE! A Spor canlı maç izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! 31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.