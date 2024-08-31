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Durov olayı sonrası Toncoin piyasa değeri ve kullanıcı sayısında rekor kırdı

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Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın Blockchain projesi olan TON'un yerel kripto para birimi Toncoin, günlük aktif kullanıcı sayısını 1,1 milyona çıkararak ve piyasa değerini 13,96 milyar dolara taşıyarak kripto para dünyasında dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Telegram kurucusu Pavel Durov'un tutuklanması, Toncoin'in değerindeki bu ani artışa manidar bir zemin hazırladı.

The Open Network (TON) ekosisteminin yerel kripto para birimi Toncoin'in günlük aktif kullanıcı sayısının 1,1 milyonu aşmasıyla dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Bu gelişme, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasıyla aynı döneme denk geldi.

Durov Olayı Sonrası Toncoin Değerinde Büyük Artış

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın Blockchain projesi The Open Network (TON) ekosisteminin yerel kripto para birimi Toncoin, son dönemde dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Günlük aktif kullanıcı sayısı 1,1 milyonu geçen Toncoin, 13,96 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektörde önemli bir konuma yerleşti.

IntoTheBlock (ITB) tarafından paylaşılan verilere göre Toncoin 13 Mayıs'ta bu önemli kullanıcı eşiğini aştı. Kısa bir süre önce de TON ekosisteminin en değerli tokenı unvanını elde etti.

Bu gelişme, ilginç bir şekilde Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da yaşadığı hukuki sorunların hemen ardından gerçekleşti. Durov, Paris yakınlarındaki Le Bourget havaalanında gözaltına alınması sonrasında Toncoin'deki bu yükseliş gözlemlendi.

ITB'nin analizleri, TON ekosistemindeki diğer tokenların da ilgi çekici özellikler taşıdığını ortaya koyuyor. Örneğin, Gomining ve Ston tokenlarının yüzde 98'lik kısmının balina yatırımcıların elinde olduğu belirtiliyor. Bu durum, 19 Ağustos'ta, yani Durov'un yaşadığı olaydan önce de geçerliydi. Uzmanlar, bu yoğun balina kontrolünün piyasada ani hareketlere ve yüksek dalgalanmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Durov'un gözaltına alınma haberi, 25 Ağustos'ta Toncoin fiyatında sert bir düşüşe neden oldu. Bu süreçte Toncoin değeri yüzde 25 azalarak 5,24 dolara geriledi. Ancak piyasa analistleri, bu geçici düşüşe rağmen TON'un toparlanma potansiyeline işaret ediyor.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Ağustos'ta Sırbistan ziyareti sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, Durov'un Fransa'ya gelişinden haberdar olmadığını belirterek, olayın Fransız yargı sisteminin bağımsız bir kararı olduğunu vurguladı.

Fransız savcıların suçlamaları sonucu tutuklanan Durov, 5 milyon euro kefaletle serbest bırakıldı. Fransa'dan çıkış yasağı getirilen Durov'un, haftada bir kez güvenlik güçlerine bilgi vermesi şartı konuldu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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