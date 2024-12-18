Dünyada kaç kripto para yatırımcısı var?

Consensys ve YouGov'un ortaklaşa gerçekleştirdiği 2024 Küresel Kripto ve Web3 Araştırması'na göre, dünya genelinde insanların neredeyse yarısı kripto para birimleriyle etkileşime girmiş durumda. Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'dan 18 bin 652 yetişkinin katıldığı araştırmaya göre, dünya çapında insanların yüzde 40'ı kripto para sahibi veya geçmişte kripto para satın almış.

Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan Piyasaların Gerisinde

Araştırma sonuçları, gelişmekte olan ülkelerin kripto, Web3 ve blokzincir teknolojilerinde başı çektiğini ortaya koyuyor. Nijerya (yüzde 73), Güney Afrika (yüzde 68), Filipinler (yüzde 54), Vietnam (yüzde 54) ve Hindistan (yüzde 52) gibi ülkelerde katılımcıların çoğunluğu ya şu anda kripto para sahibi ya da geçmişte kripto para yatırımı yapmış. Buna karşılık Japonya, Arjantin, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'de kripto sahibi olanların oranı üçte birin altında kalıyor.

Geleceğe Güven: Afrika ve Asya Önde

Afrika ve Asya ülkeleri, önümüzdeki yıl kripto yatırımı yapma konusunda en yüksek güven oranlarına sahip. Nijerya (yüzde 93) ve Güney Afrika (yüzde 77) bu alanda lider olurken, Asya'dan Filipinler (yüzde 59), Hindistan (yüzde 58) ve Endonezya (yüzde 54) listenin ilk beşini tamamlıyor.

Buna karşılık, birçok Avrupa ülkesi, Japonya, Kanada ve Güney Kore'de kripto yatırımlarına karşı daha temkinli ve karamsar bir yaklaşım gözleniyor. Amerika kıtasındaki ülkeler ve Türkiye'de ise katılımcılar daha nötr bir tutum sergiliyor.

Kripto Kabulünde Önemli Engeller Devam Ediyor

Araştırmaya göre, kripto para sektöründe kaydedilen ilerlemelere rağmen, hala aşılması gereken bazı önemli zorluklar var. Sektördeki yüksek fiyat dalgalanmaları ve dolandırıcılık algısı, yatırımcıların kripto paralardan uzak durmasına neden oluyor. Kriptonun yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği yönündeki algı da bu durumun başlıca sebeplerinden biri.

Bir diğer önemli engel ise dijital varlıklarla ilgili bilgi eksikliği. Araştırma, pek çok potansiyel yatırımcının merkeziyetsizlik, blokzincir ve Web3 gibi temel kavramlara yabancı olduğunu ve kripto yatırımına nereden başlayacaklarını bilmediklerini ortaya koyuyor. Bilgi eksikliğinin özellikle yaş ilerledikçe ve kadın katılımcılar arasında daha da arttığı belirtiliyor. Bu durum, kripto ve Web3 platformlarına güvenli bir şekilde giriş yapma konusunda daha fazla eğitimin gerekliliğine dikkat çekiyor. Bilgi eksikliği nedeniyle cesareti kırılan yatırımcıların doğru şekilde bilgilendirilmesi, bu alandaki benimsemeyi hızlandırabilir.

Çevresel Algı: Kripto Temiz mi?

Araştırma, katılımcıların kripto paraları çevresel açıdan "temiz" olarak değerlendirdiğini ortaya koyarak olumlu bir notla sona eriyor. Özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki katılımcılar, kripto para birimlerinin çevre dostu olduğunu düşünüyor. Ancak Avrupalı, Japon ve Koreli katılımcılar, kriptonun çevreye zararlı olduğu görüşünde.

Kripto sektörü uzun süredir çevresel etkiler nedeniyle eleştiriliyor. Karşıt görüşler, kripto para madenciliğinin yüksek karbon ayak izi, su ve elektrik tüketimi nedeniyle sürdürülemez olduğunu savunuyor. Ancak sektör, bu eleştirilere istatistiklerle yanıt vererek daha çevre dostu projelere odaklanıyor. Bu nedenle, kripto projeleri için bu araştırmanın çevre algısında olumlu bir dönüşümün sinyallerini vermesi oldukça sevindirici.