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Dubai kripto yatırımlarına yeni düzenlemeler getiriyor

Dubai kripto yatırımlarına yeni düzenlemeler getiriyor
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Dubai'de dijital varlık düzenlemeleri güçleniyor. Düzenleyici kurum VARA, kripto yatırımlarının pazarlanmasında daha fazla şeffaflık ve yatırımcı koruması sağlamak için yeni kurallar getirdi. Şirketler, artık tanıtım materyallerinde yatırımların kaybedilebileceğine dair açık uyarılar sunmak zorunda.

Dubai'nin dijital varlık otoritesi VARA, kripto yatırımlarının pazarlanmasına yönelik kuralları sıkılaştırarak, yatırım materyallerinde açık uyarılar ve feragatnamelerin bulunmasını zorunlu kılıyor. Bu yeni düzenlemeler, sektörde şeffaflığı ve yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.

Dubai Kripto Yatırımcılarını Koruma Altına Alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) finans merkezi Dubai'de, dijital varlık sektörüne yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurumu (VARA), kripto para birimlerinin pazarlanması konusunda daha sıkı kurallar getirdiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeler kapsamında, kripto yatırım ürünlerini tanıtan şirketler artık daha fazla sorumluluk üstlenecek. VARA'nın talimatlarına göre tüm reklam ve tanıtım materyallerinde, yatırımcıları olası riskler konusunda uyaran açık ifadeler yer alacak. Bu uyarılar, yatırılan varlıkların tamamının veya bir kısmının kaybedilebileceği ve piyasadaki dalgalanmaların yüksek olabileceği gibi noktaları vurgulayacak.

VARA Başkanı Matthew White, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni kurallar, dijital varlık hizmet sağlayıcılarının daha sorumlu davranmasını sağlayacak ve sektöre olan güveni artıracak." dedi.

Düzenlemelerin bir diğer önemli noktası da Dubai sınırları içinde dijital varlık veya ilgili ürünleri tanıtan firmaların, pazarlama kampanyalarını VARA'nın onayına sunma zorunluluğu. Bu adım, yatırımcıların olası riskleri doğru değerlendirmesini amaçlıyor.

Bu gelişmeler, VARA lisanslı kripto hizmet sağlayıcılarının BAE genelinde faaliyet göstermesine olanak tanıyan düzenlemelerin devamı niteliğinde. VARA ve BAE Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu (SCA) arasında 9 Eylül'de imzalanan iş birliği anlaşması, Dubai'de VARA lisansı almak isteyen şirketlerin aynı zamanda SCA'ya kaydolabilmesinin önünü açtı.

VARA Başkanı Helal Saeed Al Marri, bu adımların ülke çapında düzenleyici uyumu güçlendirdiğini ve birlikte çalışabilir bir dijital ekosistem oluşturma hedefine katkı sağladığını belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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