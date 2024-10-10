Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Dubai'de lisanssız kripto firmalarına büyük darbe

Dubai'de lisanssız kripto firmalarına büyük darbe
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai, kripto para düzenlemelerini ihlal eden yedi şirkete ceza yağdırdı. Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi, lisanssız işletmelerin faaliyetlerini durdurarak piyasayı güvence altına alma yolunda önemli bir adım attı. Yapılan bu sert müdahale, sektördeki şeffaflık ve güveni artırma hedefini pekiştirdi.

Dubai'nin kripto para düzenleyicisi, yasal olmayan faaliyetlerde bulunan ve pazarlama kurallarını ihlal eden yedi kripto para şirketine yönelik sert yaptırımlar uyguladı. Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi (VARA), lisanssız firmalara karşı düzenlemeleri ihlal ettikleri için para cezası ve faaliyet durdurma emri verdi. Bu adım, Dubai'nin kripto piyasasını daha güvenli ve şeffaf hale getirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

VARA'dan Kesin Uyarı: Lisanssız Faaliyetlere Tolerans Yok

Dubai'nin kripto varlık piyasasını düzenleyen kurum VARA (Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi), geçtiğimiz günlerde lisanssız kripto para şirketlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bu operasyon sonucunda, yedi şirket hem para cezasına çarptırıldı hem de faaliyetleri durduruldu.

VARA'nın açıklamasına göre cezalandırılan şirketler iki önemli ihlalde bulundu. Bu ihlallerin ilki reklam yasağını çiğnemek ve gerekli izinler olmadan faaliyet göstermek olarak açıklanırken, diğer önemli ihlal ise Dubai'nin kripto para ekosistemini düzenleme ve güvenli hale getirme çabalarına ters düşmesi olarak belirtildi.

Kurum, halkı lisanssız kripto şirketleriyle iş yapmamaları konusunda sert bir dille uyardı. VARA yetkilileri, bu tür işlemlerin ciddi finansal riskler taşıdığını ve yasal sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Dubai'deki mevcut düzenlemeler, yalnızca lisanslı şirketlerin sanal varlık hizmeti sunmasına izin veriyor. VARA, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, kurallara uymayan firmalara karşı tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Ceza alan şirketlere 50 bin ile 100 bin BAE dirhemi arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı. Bu yaptırımlar, Dubai'nin kripto para piyasasını daha şeffaf ve güvenilir bir hale getirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Bu son operasyon, Dubai'de geçtiğimiz aylarda başlatılan düzenleme hamlelerinin devamı niteliğinde. Eylül ayı sonlarında yapılan bir açıklamada, kripto para reklamlarında yatırımcıları riskler konusunda uyaran ifadelerin bulunması zorunlu hale getirilmişti.

VARA'nın başında bulunan Matthew White, yeni düzenlemelerin amacını açıklarken, "Bu adımlar, sanal varlık sağlayıcılarını daha sorumlu davranmaya teşvik edecek ve piyasadaki güven ortamını güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Dubai

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net

 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milton Kasırgası ölen var mı, kaç kişi öldü? (Amerika) Milton Kasırgası son durum ne? 11 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 11 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! İsrail Fransa kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İsrail Fransa özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Keçiborlu Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Keçiborlu Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman? Anamur Belediyespor Ereğli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Anamur Belediyespor Ereğli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Homurlu 1951 Spor Eskişehir CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Homurlu 1951 Spor Eskişehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fuzul Ömeranlı Manavgat Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Fuzul Ömeranlı Manavgat Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2 Eylül Spor Kumluca Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi 2 Eylül Spor Kumluca Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Osmanlı 1453 Mezitli 33 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Osmanlı 1453 Mezitli 33 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaş Kınık Spor Akşehir Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kaş Kınık Spor Akşehir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç Erşan Kuneri FULL HD izle! Tek parça Erşan Kuneri 2 izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.