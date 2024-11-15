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Donald Trump kripto para dostu isimlerle ekibini oluşturuyor

Donald Trump kripto para dostu isimlerle ekibini oluşturuyor
Haberler
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Haberler
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ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump ekibinde kripto para dostu isimler bulundurmaya devam ediyor. Bu noktada ABD'nin kripto para alanında düzenleyici bir başka kurumu olan ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığı için kripto para dostu bir adayı düşünüyor.

Donald Trump, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) için yeni başkan adayı olarak kripto para piyasalarına daha uyumlu bir yaklaşım benimseyen Summer Mersinger'i değerlendiriyor. Mersinger'in adaylığı, ABD'deki kripto düzenlemelerinde daha esnek politikaların benimsenmesi ihtimalini güçlendiriyor. Cumhuriyetçi Parti'nin ağırlıklı sesi ve geçmiş deneyimleri, onu bu kritik rol için öne çıkarıyor.

ABD Düzenleyici Kurumlarında Kripto Para Dostu İsimler Görev Alacak

ABD'nin kripto para düzenlemelerinde önemli role sahip Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) yeni başkanı için öne çıkan isim belli oldu. Donald Trump yönetiminde görev yapan Cumhuriyetçi komisyon üyesi Summer Mersinger, kurumun başkanlık koltuğuna en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi isimlere göre 2004-2016 yılları arasında Cumhuriyetçi Senatör John Thune'un danışmanlığını yürüten Mersinger'in adaylığı, Thune dönemindeki başarılı çalışmalarıyla destekleniyor. Mersinger, CFTC'nin kripto para şirketlerine yönelik sert tutumunu eleştirmesiyle tanınıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin düzenlenmesi konusunda daha yapıcı bir yaklaşım gerektiğini savunan Mersinger, kurumun "yaptırım yoluyla düzenleme" politikasına karşı çıkmıştı.

CFTC başkanlığı için değerlendirilen diğer isimler arasında eski Cumhuriyetçi komisyon üyesi Jill Sommers ve Milbank hukuk firmasının ortağı, eski CFTC yetkilisi Josh Sterling bulunuyor.

Trump'ın SEC başkanlığı için henüz bir atama yapılmazken, eski CFTC başkanı Chris Giancarlo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu göreve aday olmadığını duyurdu.

Piyasa verilerine göre Trump'ın başkanlık zaferi kripto para piyasalarını olumlu etkiledi. Coinbase hisseleri, 2021'den bu yana ilk kez yüzde 20'lik artışla 300 doların üzerine çıktı. Morningstar Inc. analisti Michael Miller, bu yükselişi önceden öngörmüştü.

Yeni yönetimle birlikte, ABD'de listelenmek için bekleyen kripto para ETF'lerinin onay sürecinde hızlanma bekleniyor. 2024'te varlık yöneticileri, Solana, XRP ve Litecoin gibi altcoinleri içeren ETF başvurularının yanı sıra, çeşitli token sepetlerinden oluşan kripto endeksi ETF'leri için de düzenleyici kurumlara başvuruda bulundu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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