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Dolar gücü Bitcoin yükselişini baskı altına alıyor

Dolar gücü Bitcoin yükselişini baskı altına alıyor
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Bitcoin (BTC) 98 bin doların üzerine çıkarak tarihi zirvesine yaklaşırken Bitwise analisti dolardaki güçlenmenin yeni rekorlar için risk oluşturabileceğini vurguladı. ABD dolarındaki yükseliş ve Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artırımı endişe yaratıyor.

Kripto para piyasaları tarihinin en önemli psikolojik seviyesi olan 100 bin dolara yaklaşırken makroekonomik riskler de artıyor. Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch, ABD dolarının gücünün Bitcoin'in yükseliş potansiyelini sınırlayabileceğini açıkladı.

Dolar Endeksi Kripto Piyasalarını Tehdit Ediyor

Kripto para piyasalarındaki yükseliş ivme kazanırken makroekonomik faktörler risk oluşturmaya devam ediyor. ABD dolar endeksi son verilere göre 105.93 seviyesine yükseldi.

Para politikası konusunda yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi hızına ilişkin beklentilerini aşağı çekti. CME FedWatch aracı, aralık ayındaki FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 66 olarak gösteriyor.

Japonya Merkez Bankası cephesinde gelişen yeni bir risk faktörü daha bulunuyor. BoJ'un olası faiz artırımı, yen pozisyonlarının kapanmasını tetikleyebilir. Bu durum, ağustos başında yaşanan dalgalanmaya benzer bir etkiye neden olabilir.

Tokyo'da tüketici fiyatlarının üç ay sonra ilk kez yükselmesi, BoJ'un aralık ayında faiz artırımı yapma ihtimalini güçlendirdi. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ekonominin ücret kaynaklı enflasyona doğru ilerlediğini belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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