Trump'ın kripto dostu başkanlık kampanyası sırasında gündeme gelen ve dijital varlık dünyasında büyük ilgi çeken yeni hükümet departmanı, Dogecoin'e yapılan açık gönderme ile dikkat çekti. En eski ve en popüler meme coin, bu gelişme ile yeniden sahnede.

Dogecoin fiyatı neden yükseldi?

Projenin başlangıçta Elon Musk ve Vivek Ramaswamy liderliğinde yürütüleceği duyurulmuştu. Ancak Ramaswamy, projeden ayrıldığını ve Ohio valiliği kampanyasına odaklanacağını açıkladı. Buna rağmen D.O.G.E., Trump'ın göreve başlama konuşmasında dün resmen duyuruldu. Departmanın web sitesinde Dogecoin logosu yer alırken, X (eski adıyla Twitter) sayfasında henüz bir değişiklik yapılmadı.

Dogecoin, bu gelişmelere hızlı bir tepki verdi. Logonun duyurulmasından önce 0,345 dolar seviyesine gerileyen fiyat, dakikalar içinde yüzde 15'ten fazla artış göstererek 0,4 dolar seviyesini aştı. Bu yükseliş, Dogecoin'in son iki gündeki en yüksek fiyatı olarak kayıtlara geçti.