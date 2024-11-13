Dogecoin'e Trump ayarı: 20 saatte 525 milyon adet! DOGE fiyatı neden yükseliyor?

Blokzincir dedektifi son 20 saat içinde toplamda yarım milyardan biraz fazla DOGE'nin hareket ettirildiğini kaydetti. Analistler ise popüler memecoin'in grafiğinde yükseliş eğilimi olduğunu belirtti. DOGE fiyatı neden yükseliyor? sorusunun yanıtı merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

20 saatte 525 milyon adet!

Dogecoin'in son 20 saatteki hareketliliği piyasanın detayından kaçmadı. Hareketlerin en büyüğü 239.781.696 DOGE taşırken, daha küçük olanlar neredeyse aynı miktarlarda 142.282.194 ve 142.782.193 DOGE taşıdı. Toplamda, 525 milyon Dogecoin transfer edildi, bu da itibari para cinsinden 190,5 milyon dolara eşdeğer olmuş oldu.

142.282.194 DOGE'yi oluşturan transfer, ABD merkezli en büyük kripto para borsasına aktarıldı. Diğer iki transfer anonim blokzinciri adresleri arasında değiştirildi.

DOGE neden yükseliyor, yükseliş devam edecek mi?

Kripto para analisti Ali Martinez, en büyük meme temalı kripto Dogecoin'in daha kısa zaman dilimlerinde bir Boğa Bayrağı deseni oluşturduğunu paylaştığı bir tweet yayınladı. DOGE 0,35 dolar destek seviyesini korursa, bu desen ikonik meme coin'in yüzde 45'lik bir artış gösterebileceğini ve 0,56 dolar fiyat seviyesini hedeflediğini gösteriyor.

Yükseliş muhtemelen 5 Kasım'da Elon Musk'ın ABD hükümet harcamalarını büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen (DOGE) Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına atanmasıyla sonuçlanan son değişiklikten kaynaklandı. Musk, bir diğer ABD'li girişimci Vivek Ganapathy Ramaswamy ile birlikte artık resmen DOGE'nin başına atandı.