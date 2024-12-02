Dogecoin balinaları oyuna girdi: Fiyatlar yükselişe mi hazırlanıyor?

Son 24 saat içinde gerçekleşen büyük Dogecoin (DOGE) transferleri, kripto dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Blockchain veri takipçisi Whale Alert, toplam değeri 184 milyon doları aşan 439 milyon DOGE'lik dört büyük işlem bildirdi. İşlemler şu şekildeydi:

Binance'ten bilinmeyen bir cüzdana 48,8 milyon dolar değerinde 117,893,137 DOGE aktarımı,

Bilinmeyen bir cüzdandan Coinbase'e 54,1 milyon dolar değerinde 131,812,162 DOGE transferi,

Robinhood'dan Coinbase'e 30,6 milyon dolar değerinde 70,000,000 DOGE aktarımı,

Bilinmeyen cüzdanlar arasında 50,7 milyon dolar değerinde 120,000,000 DOGE transferi.

Fiyatlar yükselişe mi hazırlanıyor?

Böylesine büyük Dogecoin hareketleri, birkaç olasılığı akla getiriyor:

Borsalar Arası Likidite Hazırlığı: Binance, Coinbase ve Robinhood'u içeren işlemler, borsalar arasında varlıkların likidite sağlamak veya işlem öncesi hazırlık amacıyla taşınmış olabileceğini gösteriyor.

Alım-Satım Hazırlığı: Bilinmeyen cüzdanlara yapılan yatırımlar, satın alma planlarına; borsalara yapılan gönderimler ise satış niyetine işaret edebilir.

Güvenlik Amaçlı Taşıma: Cüzdanlar arası transferler, varlıkların soğuk cüzdanlara taşınması veya güvenlik protokollerinin güncellenmesi gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor olabilir.

OTC Alımları: Borsa dışı (OTC) işlemlerle büyük DOGE alımları planlanıyor olabilir.

Dogecoin güncel durumu

Bu yazının yazıldığı sırada Dogecoin'in fiyatı, piyasalardaki satış baskısının etkisiyle son 24 saatte yüzde 3,22 düşerek 0,41 dolara geriledi. CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içinde 536 milyon dolarlık kripto pozisyonu likidite edildi; bunun 21,39 milyon doları Dogecoin long (yükseliş) pozisyonlarından, 11,32 milyon doları ise düşüş pozisyonlarından geldi.

Ayrıca, Dogecoin Core 1.14.9 versiyonu yayımlandı. Bu sürüm, Bitcoin Core ve Namecoin Core'dan kaynaklanan ve Dogecoin Core'a taşınan önemli hataların düzeltilmesini içeriyor.

Dogecoin'in gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için bu tür büyük transferler ve teknik güncellemeler kritik önemde olabilir.