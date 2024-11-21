DOGE fiyat tahmini ve yorum: Dogecoin yükselecek mi?

Dogecoin hafif fiyat dalgalanmalarına rağmen, yükseliş momentumunu korudu. Bu ay yüzde 163'lük büyük bir artış kaydeden popüler meme coin, mevcut piyasa sinyalleri, artan ağ aktivitesi ve güçlü yatırımcı güveni sayesinde daha fazla fiyat artışı potansiyeline işaret ediyor. Peki Dogecoin yükselecek mi? DOGE fiyat tahmini ve yorumlar haberimizde...

Dogecoin yükselecek mi?

Dogecoin'in aktif adresleri, günlük 1,33 milyon katılımcıyı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, kripto para birimi için yükseliş göstergesi olan artan ağ talebini yansıtıyor.

İşlem hacminin artışı, Dogecoin'e olan ilginin geniş bir kitleye yayıldığını ve güvenilirliğinin arttığını gösteriyor. Geçmişte, yoğun ağ etkinliği genellikle fiyat artışlarını desteklemişti ve mevcut eğilim, DOGE'un bu ivmeden faydalanabileceğine işaret ediyor. Yatırımcıların heyecanı ve genel piyasa dinamikleri, bu "meme coin"in fiyatında yukarı yönlü bir baskının devam etme olasılığını güçlendiriyor.

Dogecoin Fiyatı Günlük Aktif Adresler (DAA) Farklılık metriği, güçlü bir alım sinyali vererek Dogecoin'in geleceği için olumlu bir tablo çiziyor. Bu gösterge, artan fiyatlar ile katılımcı sayısındaki yükseliş arasındaki uyumu ortaya koyuyor ve bu durum sağlıklı bir büyümeye işaret ediyor. Ağ etkinliği fiyat hareketleriyle paralellik gösterdikçe, DOGE'un kazançlarını sürdürmeye uygun bir zeminde olduğu görülüyor.

Bunun yanı sıra, Bitcoin'in sürekli yükselişi gibi makroekonomik faktörler, altcoinler için olumlu bir ortam yaratıyor. Dogecoin'in son performansı da bu genel trendle uyumlu ilerliyor. Elon Musk'ın kripto para üzerindeki etkisiyle birlikte, piyasa ilgisi ve beklentiler DOGE'un büyüme rotasını desteklemeye devam ediyor.

DOGE fiyat tahmini

Dogecoin şu anda 0,36 dolar destek seviyesinin üzerinde istikrarını koruyor. Mevcut yükseliş trendini sürdürmek için DOGE'un 0,45 dolar seviyesini aşarak burayı yeni bir destek zemini haline getirmesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşılması, fiyatın daha da yükselmesi için zemin hazırlayabilir.

Yükseliş momentumu, artan piyasa talebi ve güçlü yatırımcı güveniyle desteklenmeye devam ediyor. Bu olumlu faktörler sürdüğü takdirde, Dogecoin'in fiyatında yeni zirvelere doğru birikim hareketleri görülebilir. Ayrıca, genel piyasa iyimserliği ve DOGE'un kullanım alanlarına dair artan heyecan da bu olumlu görünümü destekleyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak, 0,36 dolar destek seviyesinin kaybedilmesi bir düzeltmeyi tetikleyebilir. Böyle bir durumda, DOGE fiyatı önce 0,32 dolara, ardından 0,28 dolara kadar gerileyebilir. Fiyatın 0,28 doların altına düşmesi ise yükseliş senaryosunu geçersiz kılarak daha fazla düşüş riskini gündeme getirebilir.