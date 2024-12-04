Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

DEX platformu Hyperliquid token lansmanında rekor kırdı

DEX platformu Hyperliquid token lansmanında rekor kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkeziyetsiz işlem platformu Hyperliquid'in yerel tokenı HYPE, piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 200'den fazla değer kazandı. 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan token, son 24 saatte yüzde 30'luk artışla 12,11 dolar seviyesine yükseldi.

Layer 1 Blockchain ağı Hyperliquid'in yükselişi devam ediyor. DeFiLlama verilerine göre platform, merkeziyetsiz sürekli takas platformları arasında işlem hacmi ve kilitli toplam değerde (TVL) liderliğe yerleşti. HYPE tokenin 24 saatlik işlem hacmi 258 milyon doları geçti.

HYPE Tokenı Üç Günde Yüzde 200 Değer Kazandı

Hyperliquid ekosisteminde HYPE tokenı çoklu işlevlere sahip. Token, HyperBFT adı verilen optimize edilmiş proof-of-stake konsensüs mekanizmasını güvence altına almak için stake edilebiliyor. Bu sistem, ağ güvenliğini sağlarken merkeziyetsizliği de teşvik ediyor.

Platform, ağın yürütme ortamı HyperEVM için yerel gas tokenı olarak HYPE'ı kullanıyor. Bu yapı, işlem ücretlerinin yönetimini kolaylaştırıyor.

Zeta Markets kurucu ortağı Anmol Singh, DEX'lerin token lansmanları için tercih edilme nedenini şeffaflık ve topluluk uyumu olarak açıkladı. Singh, 2025'e kadar token lansmanlarının çoğunluğunun DEX'lerde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Şekerde yeni uygulama başladı
img

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti
img

Bu son maçı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu, Selami Yıldız kimdir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.