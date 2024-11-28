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Dev şirket Belçika'da yeni kripto ticaret platformu ve cüzdan hizmeti başlattı

Dev şirket Belçika'da yeni kripto ticaret platformu ve cüzdan hizmeti başlattı
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Kripto sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan OKX, Belçika'da kripto para ticaret platformu ve cüzdanını başlatarak, kullanıcılarına 200'den fazla kripto para birimi ile işlem yapma fırsatı sunuyor. Malta Finansal Hizmetler Kurumu tarafından düzenlenen bir kuruluş aracılığıyla sunulan bu hizmet, yerel kullanıcıların euro ile işlem yapmalarını kolaylaştırıyor ve Avrupa'daki kripto pazarını daha da genişletiyor.

Kripto para borsası OKX, Belçika'da kullanıma sunduğu yeni ticaret platformu ve kendine ait cüzdan hizmeti ile Avrupa'daki faaliyetlerini genişletiyor. Bu hizmet, Malta'da düzenlenmiş bir kuruluş aracılığıyla sunuluyor ve Belçikalı kullanıcılara 200'den fazla kripto para birimi ile işlem yapma imkanı sağlıyor. OKX'in bu adımı, Avrupa'da kripto finans hizmetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Belçika'da Kripto Devrimi: OKX'ten Yenilikçi Ticaret ve Cüzdan Çözümü Artık Kullanılabilecek

Küresel kripto para borsası OKX, Avrupa pazarındaki etkinliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda Belçika'da yeni bir ticaret platformu ve dijital cüzdan hizmetini kullanıma açtığını duyurdu.

Şirketin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre Belçikalı yatırımcılar artık OKX Exchange üzerinden 200'ü aşkın kripto para birimiyle işlem yapabilecek. Platform ayrıca, euro bazlı alım-satım olanağı sunan 60 farklı işlem çifti seçeneği de sunuyor.

Malta Finansal Hizmetler Kurumu'ndan Sanal Finansal Varlıklar Hizmet Sağlayıcısı lisansına sahip Okcoin Europe üzerinden hizmet verecek olan platform, Belçika'da doğrudan düzenleyici onayı bulunmamasına karşın AB düzenlemelerine bağlı bir kuruluş aracılığıyla faaliyet gösterecek.

OKX Avrupa Genel Müdürü Erald Ghoos, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Belçika'da henüz doğrudan bir onayımız bulunmuyor. Ancak herhangi bir ret de almadık ve hizmetlerimizi AB içinde düzenlenmiş bir kuruluş vasıtasıyla sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla Bancontact ile iş birliği yapan şirket, euro cinsinden para yatırma ve çekme işlemlerini ücretsiz ve anlık olarak gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Belçikalı kullanıcılar, Itsme kimlik doğrulama uygulaması aracılığıyla hesaplarını onaylatarak platform üzerinde işlem gerçekleştirebilecek. Ülkede kripto para kullanımının yaygınlığını gösteren araştırmalar, nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin kripto paralarla tanıştığını ve bu oranın 2028'e kadar yüzde 28'e ulaşmasının beklendiğini ortaya koyuyor.

Ghoos, Belçikalı yatırımcıların güvenlik odaklı ve ihtiyatlı yaklaşımlarına dikkat çekerken, Mart 2024'ten itibaren kripto para reklamlarında risk bildirimlerinin zorunlu hale getirileceğini belirtti.

Bu hamle, OKX'in Avrupa'daki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, yakın zamanda Hollanda'da borsa faaliyetlerine başlamış ve Avrupa'daki düzenleyici merkezini Malta'da konumlandırmayı planladığını açıklamıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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