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Dev kripto para borsasından Birleşik Arap Emirlikleri hamlesi

Dev kripto para borsasından Birleşik Arap Emirlikleri hamlesi
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OKX, BAE'de tam lisans alarak perakende ve kurumsal yatırımcılara yönelik ticaret hizmetlerini başlattı. Platform, kullanıcılara AED ile işlem yapma imkânı sunarken, yatırımcılar için de geniş bir yelpazede kripto para birimleriyle ticaret yapma olanağı sağlıyor. OKX'in bu yeni adımı, BAE'nin kripto para merkezi olma yolunda büyümesine katkıda bulunacak.

Kripto para borsası OKX, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tam lisans alarak hem perakende hem de kurumsal yatırımcılara yönelik hizmetlerini sunmaya başladı. Borsa, yatırımcılara spot ve türev ticaret imkanları sağlarken yerel yatırımcılar için AED ile işlem yapma olanağı da sunuyor. OKX'in bu adımı, BAE'yi kripto para sektöründe bir merkez haline getirme yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

OKX Kripto Merkezi Olmayı Hedefliyor

Kripto para piyasasının önde gelen oyuncularından OKX, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tam lisans alarak önemli bir adım attı. Bu gelişmeyle birlikte, BAE'de yaşayan yatırımcılar için yeni bir dönem başlıyor.

OKX'in resmi açıklamasına göre BAE sakinleri artık borsanın sunduğu çeşitli hizmetlerden yararlanabilecek. Kullanıcılar, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra spot ticaret, hızlı alım-satım, dönüştürme ve zincirleme kazanç gibi ürünlere erişim sağlayabilecek.

Borsanın sunduğu imkanlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Belirli kriterleri karşılayan bireysel ve kurumsal yatırımcılar, türev ürünlerine de ulaşabilecek. Ancak bu ayrıcalık, bazı şartlara bağlı. Örneğin, bireysel yatırımcıların bir bilgi testinden geçmeleri ve en az 500.000 dirhem (yaklaşık 136.000 ABD doları) nakit varlıklarını belgelemeleri gerekiyor.

Kurumsal müşteriler için ise farklı kurallar geçerli. Bu yatırımcıların "Müşterini Tanı" (KYC) prosedürlerini kabul etmeleri ve üç finansal kriterden ikisini karşılamaları şart. Bu kriterler arasında en az 20 milyon dolarlık bilanço, yıllık 40 milyon dolar net ciro veya en az 2 milyon dolar öz sermaye bulunuyor.

OKX'in bu başarısı, geçtiğimiz dokuz ay içinde yaşanan gelişmelerin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Borsa, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu'ndan (VARA) şartlı bir kripto lisansı almıştı. Bu lisans, borsanın BAE düzenlemelerine uyum sağlamasıyla birlikte aktif hale geldi.

OKX'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi genel müdürü Rifad Mahasneh, konuyla ilgili değerlendirmesinde BAE'nin kripto sektörü için büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Mahasneh, bölgenin sunduğu iş yapma kolaylığı sayesinde yatırımlarını artırmayı planladıklarını ve BAE'nin yakın gelecekte önemli bir kripto merkezi olacağına inandıklarını belirtti.

OKX, BAE yatırımcılarına kolaylık sağlamak amacıyla platformunu yerel para birimi olan dirheme uyumlu hale getirdi. Kullanıcılar, yerel banka hesapları üzerinden dirhem yatırıp çekebilecek. Bununla birlikte aynı zamanda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) gibi popüler kripto para birimleriyle de işlem yapabilecekler.

Bu arada, kripto dünyasındaki gelişmeler OKX ile sınırlı değil. M2 isimli başka bir kripto borsası da dirhemi platformuna entegre ettiğini duyurdu. Bu sayede, yatırımcılar BTC ve ETH'lerini doğrudan dirheme çevirebilecek, böylece piyasa değişimlerine daha hızlı tepki verebilecekler.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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