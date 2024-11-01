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Dev kripto para borsası milyonlarca dolarlık saldırıya uğradı

Dev kripto para borsası milyonlarca dolarlık saldırıya uğradı
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M2 kripto para borsasında yaşanan bir hack saldırısı sonrasında 13,7 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Saldırıdan hızla toparlanan borsa, çalınan varlıkları tamamen geri yükledi ve güvenlik tedbirlerini artırdı. Bu olay, kripto güvenliği konusunda endişeleri yeniden alevlendirdi.

Kripto para dünyası, M2 borsasının 13,7 milyon dolarlık dijital varlıklarının çalındığı yeni bir hack olayıyla sarsıldı. Borsa, müşteri varlıklarının tamamen geri yüklendiğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu, bu da sektördeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Kripto Para Borsalarına Yönelik Saldırılar Artarak Devam Ediyor

M2 kripto para borsasına düzenlenen siber saldırı, dijital varlık ekosisteminin güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Gün içinde açıklama yapan borsa yetkilileri, platformdan 13,7 milyon dolar değerinde kripto para varlığının çalındığını duyurdu.

Yaşanan güvenlik ihlalinin ardından hızla harekete geçen M2 yönetimi, müşteri varlıklarının güvence altında olduğunu ve platformun ek güvenlik önlemleriyle hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi. Borsa yetkilileri, "Müşterilerimizin fonları güvenli bir şekilde geri yüklendi. M2 olarak, kullanıcılarımızın haklarını koruma konusundaki kararlılığımız doğrultusunda olası zararların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili detaylı bir inceleme yürüten Onchain araştırmacısı ZachXBT, kısa bir süre önce Telegram üzerinden paylaştığı raporda, saldırganların borsanın sıcak cüzdanlarını hedef aldığını ve Bitcoin, Ether ile Solana gibi kripto paraları ele geçirdiğini ortaya koydu.

Bu saldırı, 2024'ün en büyük ikinci kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk büyük vakası, dört ay önce Hindistan merkezli WazirX borsasından 230 milyon dolarlık kripto paranın çalınmasıydı.

Crystal Intelligence'ın hazırladığı rapor, sektörün son 13 yılda 785 farklı saldırıya maruz kaldığını ve toplam zararın 19 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu güvenlik ihlalleri, kripto paraların yaygın kullanımının önündeki önemli engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yakın geçmişte yaşanan diğer önemli vakalar arasında PlayDapp'teki 290 milyon dolarlık ve Hong Kong merkezli JPEX'teki 194,3 milyon dolarlık kayıplar dikkat çekiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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