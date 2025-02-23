Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da

Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isim
Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

Bahçeli AK Parti'nin tarihi kongresine çelenk gönderdi
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Dev kripto borsasının uğradığı hack saldırısı pahalıya patladı

Dev kripto borsasının uğradığı hack saldırısı pahalıya patladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto borsası Bybit'e düzenlenen hack saldırısı sonrası borsa 4 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Ethereum varlıklarının yüzde 70'i risk altına girerken, CEO Ben Zhou acil durum protokolü başlattı. Singapur yetkilileri ve Interpol konu hakkında soruşturma başlattı.

Kripto para dünyasının dev borsalarından Bybit, tarihinin en büyük güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Toplam varlıkları bir gecede 16.9 milyar dolardan 11.2 milyar dolara gerileyen borsa, müşterilerinin Ethereum varlıklarının yüzde 70'inin risk altında olduğunu açıkladı. Bybit CEO'su Ben Zhou'nun acil durum protokolünü devreye sokmasının ardından Safe protokolü tüm işlemleri durdururken, borsa yönetimi 3 milyar dolarlık stablecoin rezervini güvenli cüzdanlara taşımayı başardı.

Bybit Acil Durum İlan Etti

Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Bybit, benzeri görülmemiş bir güvenlik ihlaliyle sarsıldı. DeFiLlama verilerine göre, borsanın toplam varlıkları 16,9 milyar dolardan 11,2 milyar dolara geriledi. Yaşanan bu dramatik düşüş, müşterilerin kitlesel çekilme hareketinin sonucu olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik ihlaline ilişkin ilk açıklamayı yapan Bybit CEO'su Ben Zhou, düzenlediği X platformu üzerindeki canlı yayında durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Zhou, saldırının ardından tüm ekibini acil durum protokolünü başlatmak üzere göreve çağırdığını belirtti. Yapılan ilk incelemelerde, hack saldırısının müşterilerin Ethereum varlıklarının yaklaşık yüzde 70'ini hedef aldığı ortaya çıktı.

Krizin boyutları, Safe isimli merkezi olmayan saklama protokolünün güvenlik nedeniyle akıllı cüzdan işlevlerini askıya almasıyla daha da derinleşti. Multisig işlevselliği sunan Safe platformu, kullanıcı fonlarının güvenliğini sağlamada kritik bir role sahip. Bybit'in 3 milyar dolarlık USDT varlığının Safe'in geçici olarak kapatılan bir cüzdanında bulunması, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Safe yetkilileri, resmi platformlarında herhangi bir güvenlik açığına rastlamadıklarını, ancak önleyici tedbir olarak bazı işlevleri geçici süreyle durdurduklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Bybit'te para çekme talepleri ciddi bir artış gösterdi. Zhou'nun açıklamasına göre, güvenlik ihlalini takip eden ilk iki saatte 100.000 doların üzerinde çok sayıda çekim talebi alındı.

Bybit ekibi, kriz yönetimi kapsamında Etherscan tabanlı özel bir yazılım geliştirerek stablecoinlerin güvenli transferini sağlamayı başardı. Bu hamleyle birlikte, borsadaki fonların yaklaşık yüzde 50'si banka kontrolüne alındı ve 3 milyar dolarlık stablecoin rezervi başarıyla yeni cüzdanlara aktarıldı.

Yetkili mercilerin de olaya müdahil olduğunu belirten Zhou, Singapur makamları ve Interpol'ün soruşturmayı başlattığını açıkladı. Ethereum Blockchain ağının geri alınması seçeneği de masada olmakla birlikte, bu hamlenin teknik zorluklarının yanı sıra topluluk içinde tartışmalara yol açabileceği ve olası bir hard fork'a neden olabileceği değerlendiriliyor.

Bybit yönetimi, Safe protokolü yerine kullanılacak yeni bir güvenlik sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, müşteri varlıklarının korunması için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
img

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
img

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Daha oynanmadan tarihe geçti
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var

AK Parti'de tarihi gün! Liste ortaya çıktı, yüzde 70'i değişecek
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal

Son Dakika Haberleri

title