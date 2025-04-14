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Dev Ethereum balinalarının zıt hareketleri yatırımcıları korkutuyor

Dev Ethereum balinalarının zıt hareketleri yatırımcıları korkutuyor
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Kripto analitik platformu Spotonchain, dev bir Ethereum balinasının 20.000 ETH'yi (32.4 milyon dolar) Kraken borsasına yatırdığını tespit etti. Yatırımcı, fiyat düşüşlerinde sistematik satışlar gerçekleştirirken hala 50.7 milyon dolarlık ETH varlığına sahip.

ETH fiyatındaki yüzde 12.58'lik düşüş, büyük yatırımcıların farklı stratejiler izlemesine yol açtı. Bir yanda büyük miktarda ETH satışı yapan balina, diğer yanda ise bilinmeyen bir yatırımcı 26 milyon dolar değerinde 15.953 ETH alımı gerçekleştirdi. Bu zıt yaklaşımlar, Ethereum ekosistemindeki uzun vadeli beklentilerin farklılaştığını gösteriyor.

Ethereum Balinasının Satış Dalgası Piyasayı Tedirgin Ediyor

Kripto para dünyasında büyük yatırımcıların hareketleri, piyasanın geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Spotonchain tarafından paylaşılan son veriler, dev bir Ethereum balinasının dikkat çekici satış stratejisini ortaya koyuyor.

Bu dev balina, Kraken borsasına 20.000 ETH transfer etti. Bu miktar, işlem anında yaklaşık 32.4 milyon dolar değerindeydi. Yatırımcı hala etkileyici bir ETH portföyüne sahip ve yaklaşık 50.7 milyon dolar değerinde 30.874 ETH'yi elinde bulunduruyor. Şu anda toplam 104 milyon dolarlık (yüzde 52.4 artış) bir kâr pozisyonunda bulunuyor.

Aynı kaynağa göre bu balina ocak ortasında da benzer bir hamle gerçekleştirdi. O dönemde 20.000 ETH'lik satış 67.5 milyon dolar değerindeydi. Aslında bu satış eğilimi daha eskilere dayanıyor. Yatırımcı, 1-9 Eylül 2022 tarihleri arasında yaklaşık 199 milyon dolar değerinde 120.874 ETH biriktirdi. O zamandan beri büyük fiyat düşüşlerinde yaklaşık 20.000 ETH'lik dilimler halinde satışlar yapıyor.

Bu satış eğilimi, yatırımcının uzun vadeli bakış açısında bir ayı tutumu sergilediğini gösteriyor. Buna karşın, piyasadaki diğer oyuncular farklı bir tutum içinde. X (eski adıyla Twitter) platformundaki başka bir zincir üstü veri kaynağı olan LookOnChain, bilinmeyen bir balinanın 26 milyon dolardan fazla değere sahip 15.953 ETH aldığını bildirdi.

Son olarak Ethereum, son bir haftada değerinin yüzde 12.58'ini kaybetti. Yayım sırasında Ethereum 1.665 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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