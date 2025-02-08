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Dev Bitcoin madencisi CleanSpark BTC üretim maliyetlerini düşürdü

Dev Bitcoin madencisi CleanSpark BTC üretim maliyetlerini düşürdü
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Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 162,3 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Başarılı performans gösteren şirket, Bitcoin başına 34.000 dolarlık üretim maliyetiyle sektörde dikkat çekiyor. CleanSpark'ın net geliri 246,8 milyon dolara ulaşırken, düzeltilmiş EBITDA'sı 321,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Halving sonrası başarılı sonuçlar sergileyen CleanSpark, yapay zeka odaklı rakiplerinden farklı olarak saf Bitcoin madenciliği stratejisini sürdürüyor. Şirket, düşük sermaye maliyeti ve hızlı enerji kazanımı avantajlarını kullanarak operasyonlarını genişletmeye devam ediyor.

CleanSpark Yapay Zeka Yerine Bitcoin Stratejisinde Israrcı

CleanSpark'ın finansal tablolarında öne çıkan başarı, Bitcoin madencilik sektöründeki konumunu güçlendiriyor. Şirketin toplam varlıkları 2,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 929,1 milyon dolarını Bitcoin oluşturuyor.

Şirket yönetimi, mevcut spot fiyatlardan Bitcoin almak yerine 34.000 dolara madencilik yapmanın avantajlarını değerlendiriyor. Bitcoin blok ödüllerinin yarılanmasına rağmen CleanSpark Bitcoin hazinesini 10.500'ün üzerine çıkarmayı başardı.

CleanSpark CEO'su Zach Bradford, Bitcoin'in bu döngüde 200.000 dolara yaklaşabileceğini öngörüyor. Şirket, 2025'in ilk yarısında 50 EH/s hedefine ulaşmak için Wyoming, Tennessee ve Georgia'daki yatırımlarını sürdürüyor.

GRIID satın alması ve 650 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracıyla büyüme stratejisini destekleyen şirket, madencilik sektöründeki konumunu sağlamlaştırıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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