Dev bankadan kripto piyasasını sallayacak rapor: Bitcoin için tarih ve rekor rakam verildi

Dev bankadan kripto piyasasını sallayacak rapor: Bitcoin için tarih ve rekor rakam verildi
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Standard Chartered, güçlü kurumsal alımlar ve ETF girişlerini gerekçe göstererek Bitcoin için 2025 fiyat tahminini güncelledi. Banka, BTC'nin üçüncü çeyrekte 135.000, yıl sonunda ise 200.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Uluslararası bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin için 2025 yılı beklentilerini yukarı yönlü yenileyerek kurumsal alımlar ve borsa yatırım fonu (ETF) kanalıyla gelen güçlü nakit akışlarının altını çizdi. Banka tarafından yapılan güncel bir analize göre Bitcoin, üçüncü çeyrek sonuna kadar 135.000 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırabilir.

Bitcoin Yeni Rekorlar Kırmaya Hazırlanıyor

Bitcoin fiyatında yeni rekor beklentisi güçleniyor. Küresel finans sektörünün önde gelen isimlerinden birisi olan Standard Chartered, kripto paranın lideri için 2025 tahminlerini önemli ölçüde artırdı. Yapılan son analizlere göre kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla gelen sermaye girişleri, dijital varlığın değerini üçüncü çeyrek itibarıyla 135 bin dolar seviyesine taşıyabilir.

Dijital varlık araştırmaları alanında uzmanlaşmış ekiplerin hazırladığı güncel raporda, yıl sonu için belirlenen hedef 200 bin dolar olarak açıklandı. Piyasa dinamiklerindeki değişim, özellikle kurumsal sermayenin etkisiyle kendini gösteriyor. Geçmiş yarılanma dönemlerinde gözlemlenen fiyat hareketlerinin bu kez farklı bir seyir izleyebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Kripto para piyasalarında blok ödüllerinin yarıya indirilmesini takip eden süreçler tarihsel olarak belirli kalıplar sergilemiş durumda. 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen yarılanmalardan yaklaşık on sekiz ay sonra önemli düzeltmeler yaşanmıştı. Ancak Nisan 2024'te meydana gelen son yarılanmanın ardından piyasa koşullarının değiştiği gözlemleniyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sunulması ve şirketlerin hazine rezervlerinde Bitcoin tutmaya başlaması, önceki döngülerde bulunmayan yeni faktörler olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, geleneksel düzeltme beklentilerinin gerçekleşmeyebileceği görüşünü destekliyor. Dijital varlık uzmanları, söz konusu faktörlerin fiyat artışını sürdürülebilir kılacağını öngörüyor.

Yine de piyasa katılımcılarının geçmiş deneyimlerden hareketle üçüncü çeyrek sonu ve dördüncü çeyrek başında temkinli davranabileceği belirtiliyor. Bu dönemde kısa süreli dalgalanmalar yaşanması ihtimal dahilinde görülüyor. Uzun vadeli perspektifte ise daha da iddialı tahminler söz konusu. 2028 yılına kadar Bitcoin değerinin 500 bin dolara ulaşabileceği yönündeki projeksiyonlar, sektördeki iyimserliği yansıtıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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