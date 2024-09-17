Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Dev banka Bitcoin ve Ethereum için yeni yatırım fırsatlarını duyurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur merkezli dev finans kuruluşu DBS Bank, kripto para alanında genişlemesini sürdürüyor. DBS Bank, Bitcoin ve Ether için kripto opsiyon ticareti ve yapılandırılmış notlar sunarak, kurumsal müşterilerine dijital varlıklar üzerinden yenilikçi yatırım fırsatları yaratıyor.

Singapur'un finans devi DBS Bank, Bitcoin ve Ethereum (Ether) üzerine kurumsal müşterilerine yönelik yeni kripto opsiyon ticareti ve yapılandırılmış finansal notlar sunmaya hazırlanıyor. 2024'ün son çeyreğinde başlaması planlanan bu hizmetler, yatırımcılara dijital varlık piyasasında daha etkin bir risk yönetimi sunmayı amaçlıyor. DBS'nin bu adımının, kripto varlıklara olan kurumsal ilgiyi daha da artıracağı düşünülüyor.

Kurumsal Yatırımcılar İçin Özel Kripto Çözümleri Sunulmaya Devam Ediliyor

Singapur'un önde gelen finans kuruluşlarından DBS Bank, dijital varlık piyasasında önemli bir adım attı. Banka, kurumsal müşterilerine yönelik yenilikçi bir hizmet paketini duyurdu. Bu paket, Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paraları kapsayan tezgah üstü opsiyon ticareti ve özel yapılandırılmış finansal ürünleri içeriyor.

2024'ün son üç ayında başlayacağı açıklanan bu hizmet, yatırımcılara kripto piyasasındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlayacak. DBS'nin sunduğu kripto opsiyonları, ilgili dijital varlıkların piyasa değerlerine bağlı olarak şekillenecek. Bu araçlar sayesinde yatırımcılar, belirli bir tarihte ve fiyatta kripto varlıkları alıp satma hakkını elde edebilecekler.

Banka ayrıca getirisi temel alınan dijital varlıkların performansına bağlı olan yapılandırılmış notlar da sunacak. Bu notlar, finans kurumlarının çıkardığı özel borç senetleri niteliğinde olacak.

DBS'nin ticaret ve yapılandırma bölümünün başında bulunan Jacky Tai, yaptığı açıklamada kripto varlıkların yatırım portföylerindeki ağırlığının artmaya devam ettiğini belirtti. Tai, "Bu yeni ürünler, müşterilerimize dijital varlıklara yatırım yapmanın alternatif yollarını sunarak, portföy yönetiminde çeşitlilik ve esneklik sağlayacak." ifadelerini kullandı.

DBS Bank'ın bu girişimi, Web3 teknolojilerine yönelik ilgisinin bir göstergesi niteliğinde. Banka, geçtiğimiz Ağustos ayında DBS Hazine Token'larını piyasaya sürmüş ve Blockchain teknolojisini devlet hibelerinin dağıtımında denemeye başlamıştı. Bu projeler, kurumsal nakit yönetimini ve yönetişimi iyileştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Singapur, kripto para ve Blockchain alanındaki lider konumunu sürdürüyor. Henley & Partners'ın yakın zamanda yayımladığı bir araştırmaya göre ülke, ekonomik faktörler, yasal düzenlemeler ve teknolojik altyapı açısından dünya sıralamasında zirveye oturdu. Singapur bu başarısıyla Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli finans merkezlerini geride bırakmış durumda.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Singapur Singapur Ethereum Bitcoin Finans Banka

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabii canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın linki Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? GS Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne maçı, Lig maçı mı? 17-18 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu? 17-18 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Şehitkamil 17-18 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });