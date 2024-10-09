Deneyimli yönetici Bitcoin yorumlarıyla şaşırttı

Bitwise'ın Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, Bitcoin'in 80 bin doları geçme potansiyelini güçlendiren faktörleri detaylandırdı. ABD seçim sonuçları, ekonomik durum ve kripto piyasasındaki istikrar, Bitcoin'in değerinin yıl sonuna kadar ikiye katlanmasını sağlayabilir. Hougan, politik ve ekonomik faktörlerin Bitcoin için olumlu bir tablo çizdiğini belirtti.

ABD'de Yaşanan Gelişmeler Bitcoin'in Yükselişini Hızlandırabilir

Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden Bitwise'ın Baş Yatırım Yetkilisi Matt Hougan, Bitcoin'in geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hougan, yıl sonuna kadar Bitcoin'in değerinin 80.000 doları geçebileceğini öne sürdü ve bu öngörüsünü destekleyen üç temel faktörü paylaştı.

Bitwise, geçtiğimiz yılın sonunda Bitcoin için iddialı bir tahminde bulunmuştu. Şirket, 2023 yılını 42.400 dolar seviyesinde kapatan Bitcoin'in, 2024 sonunda 80.000 doları aşacağını öngörmüştü. Bu tahmin, ABD'de beklenen spot Bitcoin borsa yatırım fonları ve Bitcoin'in dördüncü yarılanma etkinliği gibi faktörlere dayanıyordu.

Hougan, müşterilerine gönderdiği son bilgilendirmede, bu öngörülerinin arkasında durduklarını yineledi. Ayrıca, ABD'deki seçim sonuçlarının, özellikle Demokratların olası bir zaferi durumunda, bu süreci hızlandırabileceğini belirtti.

Bitwise yetkilisi, kripto para konusunda siyasi partiler arasındaki tutum farklılıklarına da dikkat çekti. Demokrat Parti içinde Elizabeth Warren ve Ritchie Torres gibi isimlerin kripto paralar hakkında farklı görüşlere sahip olduğunu, bu çeşitliliğin sektörü etkileyebileceğini vurguladı.

Polymarket verilerine göre seçimlerde Demokratların kazanma olasılığı yüzde 20, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 33 olarak görünüyor. Hougan, anketlere dayanarak Trump'ın başkanlık şansının yüzde 53, Cumhuriyetçilerin Senato'yu kontrol etme ihtimalinin yüzde 73, Demokratların ise Temsilciler Meclisi'ni elinde tutma olasılığının yüzde 62 olduğunu aktardı.

Bernstein araştırma şirketinden analistler, Trump'ın seçimi kazanması durumunda Bitcoin'in 80.000 ile 90.000 dolar arasında rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor. Hougan ayrıca yıl sonuna kadar beklenen iki faiz indirimi ve Çin'den gelebilecek ekonomik teşviklerin Bitcoin için olumlu etki yaratacağını düşünüyor.

Hougan'a göre Bitcoin'in yükselişi için büyük siyasi destek şart değil. Politikacıların engel olmaması bile Bitcoin fiyatındaki yükseliş için yeterli olabilir. Bununla birlikte, yıl içinde büyük hack olayları veya yeni yasal sorunların yaşanmaması da Bitcoin'in değer kazanmasına yardımcı olacak etkenler arasında.

Son olarak Bitwise yetkilisi, spot Bitcoin ETF'lerinin başarılı lansmanı ve Bitcoin'in siyasi ve kurumsal alanda artan kabulünün, kripto paranın bu yıl yüzde 47,5'lik bir artış yaşamasında etkili olduğunu belirtti. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin'in gelecekte 80 bin dolar ve üzeri değerlere ulaşma ihtimalini güçlendiriyor.