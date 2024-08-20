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Demokrat destekçi Conway kripto siyasi eylem komitesinden ayrıldı

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Demokratlar arasındaki önemli isim Ron Conway, kripto siyasi eylem komitesi Fairshake'ten ayrılma kararı aldı. Grubun, Ohio Senatörü Sherrod Brown'a karşı kullanmayı planladığı 12 milyon dolarlık bütçeyi öğrenince bu kararı veren Conway, bu hareketin parti politikalarıyla çeliştiğini belirtiyor.

Ünlü teknoloji yatırımcısı Ron Conway, kripto para odaklı siyasi eylem komitesi Fairshake'ten istifa etti. Bu ayrılık, komitenin Demokrat Senatör Sherrod Brown'a karşı 12 milyon dolarlık harcama kararı almasının ardından gerçekleşti. Conway, bu kararın Demokrat Parti'nin Kongre'deki kripto dostu yasa çabalarına zarar vereceğini öne sürdü.

Fairshake İçindeki Çatlak Büyüyor

Teknoloji yatırımcısı ve Demokrat Parti destekçisi Ron Conway, kripto para birimi odaklı siyasi eylem komitesi Fairshake'ten istifa ettiğini duyurdu. Conway'in bu kararı, komitenin Ohio Senatörü Sherrod Brown'a karşı 12 milyon dolarlık bir harcama planlamasının ardından geldi.

Conway, Aralık ayında Fairshake'e 500 bin dolar bağışta bulunmuştu. Komitenin son kararının, Demokratların Kongre'deki kripto dostu yasa çabalarına zarar vereceğini düşünüyor. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Conway, diğer bağışçılara gönderdiği e-postada durumu "Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'e ve bana atılmış bir tokat" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Schumer, geçen hafta düzenlenen Crypto4Harris toplantısında, yıl sonuna kadar kripto düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını geçirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Bu tasarının, yenilikçilik ve düzenlemeler arasında denge kurması bekleniyor.

Demokrat Parti'nin yeni platformunda kripto para birimlerine yer verilmemesi dikkat çekerken, Cumhuriyetçilerin platformu "Bitcoin madenciliği haklarını" savunma ve kripto üzerindeki "hukuksuz baskıları" sonlandırma vaatleriyle öne çıkıyor.

Conway'in ekibinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kripto dünyasındaki bu gelişmeler, sektörün geleceği ve siyasi dinamikler açısından önemli tartışmalara yol açacağa benziyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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