DeepSeek'e sorduk: XRP fiyatı 2025 sonu ne olacak?

Daha net bir tablo çizmek gerekirse, ABD'de 2024 başkanlık seçimlerinin yapıldığı 5 Kasım günü XRP 0,51 dolardan işlem görüyordu. Ancak 17 Ocak itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,31 dolara ulaşarak yüzde 549,01'lik bir artış kaydetti.

Bu yükseliş bir süre duraklasa da, Şubat ayı başında eski Başkan Donald Trump'ın tarifeleri artırmasıyla birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan çıkış yapmaya başladı. Bu süreçte XRP'nin fiyatı 2,15 dolara kadar geriledi. 11 Şubat itibarıyla XRP 2,47 dolardan işlem görüyordu ve yılbaşından bu yana getirisi yüzde 16,12 seviyesine ulaştı.

DeepSeek, XRP Fiyatını Etkileyen Faktörleri Belirledi

Çinli yapay zeka modeli DeepSeek, XRP fiyatına yön veren en önemli etkenleri belirledi.

Bunlardan ilki, CoinShares'in NASDAQ borsasında XRP ve Litecoin (LTC) için borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunda bulunması oldu. Model, Bitcoin gibi diğer kripto paraların ETF onayları sonrası büyük fiyat artışları yaşadığını hatırlatarak bu gelişmenin XRP için de benzer bir etki yaratabileceğini belirtti.

İkinci önemli faktör ise Ripple Labs'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen davasının olumlu sonuçlanma ihtimali oldu. SEC'in eski başkanı Gary Gensler'in istifası, XRP'nin yasal süreçten daha güçlü çıkabileceği beklentisini artırdı.

Ek olarak, SEC ve Binance arasındaki davada 60 günlük bir erteleme talep edilmesi, ABD'de kripto para düzenlemeleri konusunda daha ılımlı bir yaklaşımın benimsenebileceğini gösteriyor.

Son olarak, XRP'nin sınır ötesi ödemelerde daha yaygın şekilde kullanılması ve piyasalardaki olumlu hava da fiyat artışını destekleyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

DeepSeek'in XRP İçin 2025 Sonu Fiyat Tahmini

DeepSeek AI, XRP'nin 2025 yılı sonunda ulaşabileceği fiyat seviyeleri için üç farklı senaryo sundu:

Boğa Senaryosu: XRP ETF'sinin onaylanması ve SEC davasının Ripple lehine sonuçlanması durumunda XRP'nin 8,50 ila 10 dolar seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu, mevcut fiyatlara kıyasla yüzde 244,12 ile yüzde 304,85 arasında bir artış anlamına geliyor. Nötr Senaryo: Eğer piyasa istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eder, XRP'nin benimsenme oranı artar ancak büyük bir düzenleyici engel çıkmazsa, fiyatın 6 ila 8 dolar aralığında olabileceği öngörülüyor. Bu durumda XRP, en düşük ihtimalle yüzde 142,91, en yüksek ihtimalle ise yüzde 223,88 oranında değer kazanabilir. Ayı Senaryosu: Eğer piyasada genel bir düşüş yaşanır ve XRP, düzenleyici engellerle karşılaşırsa, fiyatın 4 ila 5 dolar arasında kalacağı tahmin ediliyor. Bu senaryoda bile mevcut seviyelerden yüzde 61,94 ile yüzde 102,42 arasında bir artış söz konusu olabilir.

DeepSeek, üç senaryo arasında boğa senaryosunun en olası sonuç olduğunu belirterek XRP'nin 2025 yılı sonunda 8,50 ila 10 dolar aralığında olacağı tahminini öne çıkardı.

Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, yapay zeka modellerinin piyasa tahminleri kesin bir sonuç vermez. DeepSeek de tahminlerini açıklarken düzenleyici gelişmelerin, makroekonomik faktörlerin ve piyasa dalgalanmalarının XRP fiyatını etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.