Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Dakota kripto bankacılığında yeni sayfa açıyor

Dakota kripto bankacılığında yeni sayfa açıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase Custody'nin eski CEO'su Ryan Bozarth'ın yeni girişimi Dakota, kripto sektörünün en büyük sorunlarından biri olan bankacılık hizmetlerine erişim problemini çözmeyi hedefliyor. Platform, ABD Hazine Bonoları ile desteklenen özel stablecoin sistemi sayesinde uluslararası kripto vakıflarına güvenilir ve maliyetsiz bankacılık hizmetleri sunuyor.

Silvergate Bank'ın çöküşüyle kripto sektöründe derinleşen bankacılık krizi, yenilikçi bir çözümle karşılanıyor. Dakota platformu, milyarlarca dolar sermayeye sahip binlerce kripto vakfının yaşadığı bankacılık sorunlarını, geleneksel finans sistemiyle kripto ekosistemini birleştiren özgün bir yaklaşımla çözüyor.

Platform İçi Stablecoin ile Güvenli İşlemler

Dakota platformu, kripto para dünyasında karşılaşılan bankacılık sorunlarına kapsamlı bir çözüm getiriyor. ABD Hazine Bonoları ile desteklenen platform içi stablecoin sistemi, müşterilerin fonlarının güvenliğini garanti ediyor.

Platform üzerinden yapılan işlemlerde ACH, Fedwire, SWIFT veya SEPA gibi geleneksel transfer yöntemlerinden ücret alınmıyor. Ayrıca müşteriler, mevduatları karşılığında ABD Hazine Bonosu getirisi kazanıyor.

Dakota'nın geliştirdiği platform içi stablecoin sistemi, değer kaybı riskini önlüyor. Platform halihazırda 200'den fazla müşteriye hizmet veriyor.

Webslinger Advisors'dan ortak Tyler Butts, Dakota'nın sunduğu hizmetleri diğer banka hesaplarıyla kıyaslayarak "gece ve gündüz farkı" olarak değerlendiriyor. Bu değerlendirme, platformun kripto bankacılığında yarattığı etkiyi gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi

 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor

Denizbank Genel Müdürünün 240 yıla kadar hapsi isteniyor

 Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları! Çocuk Hakları Günü ne zaman 2024? Aşk Evlilik Boşanma karakterleri kim? Love ft. Marriage and Divorce konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir? Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü? Kerem Gülsoy kimdir? Tepki Kerem Gülsoy gözaltına alındı mı, tutuklandı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? Karadağ Türkiye hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray gözaltına alındı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz gözaltına alındı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? 20 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.