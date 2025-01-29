CZ önderliğindeki YZi Labs token dünyasına adım attı

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Changpeng Zhao'nun (CZ) önderliğindeki YZi Labs, yatırım stratejisini yapay zeka ve Web3 entegrasyonu üzerine kurdu. Sign platformu, kullanıcıların ve yapay zeka araçlarının kripto tokenları daha şeffaf bir şekilde almasını sağlayacak.

YZi Labs İlk Stratejik Yatırımını Gerçekleştirdi

YZi Labs Yatırım Direktörü Nicola Wang, Sign'ın Web3 vizyonunun şirketin inovasyon hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı. Platform, sözleşmelerin imzalanması için EthSign, dijital tokenların yönetimi için TokenTable ve Blockchain üzerinde bilgilerin doğrulanması için Sign Protocol gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

YZi Labs, 250'den fazla projeye yatırım yapan ve yaklaşık 10 milyar dolar yöneten bir portföye sahip. Şirketin yatırım yaptığı projeler arasında Sky Mavis, LayerZero, Aptos Labs ve Polygon bulunuyor.

CZ'nin Eylül ayındaki dört aylık hapis cezasının ardından gerçekleşen bu dönüşüm, şirketin yapay zeka ve biyoteknoloji gibi yeni alanlara açılma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.