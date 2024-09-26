Curve Finance TUSD bağlarını koparıyor

Merkeziyetsiz borsa (DEX) Curve Finance, stablecoin stratejisinde radikal bir değişikliğe gidiyor. crvUSD için önerilen yeni teminat politikası, TrueUSD'nin (TUSD) teminat listesinden çıkarılmasını ve PayPal'ın PYUSD'sinin kullanım limitinin azaltılmasını öngörüyor. Bu hamle, DeFi ekosisteminde risk yönetimi ve teminat çeşitlendirme konularında yeni bir yaklaşımın habercisi olabilir.

Curve Finance Rezerv Varlığı Konusunda Değişikliğe Gidiyor

Curve Finance yönetim forumunda "WormholeOracle" rumuzlu bir kullanıcı tarafından sunulan yeni öneri, DeFi dünyasında geniş yankı oluşturdu. Önerinin özü, crvUSD stablecoininin teminat yapısında köklü değişiklikler yapılması yönünde. Bu değişiklikler, özellikle TrueUSD (TUSD) ve PayPal'ın PYUSD'sini hedef alıyor.

Öneri sahibi "crvUSD, özellikle şüpheli bir geçmişe sahip olan ve yakın zamanda SEC tarafından yatırımcıları dolandırmakla suçlanan TUSD başta olmak üzere, küçük stablecoinlere aşırı maruz kalıyor" diyerek endişelerini dile getirdi. Bu endişeler, stablecoin ekosistemindeki risk algısının değiştiğini gösteriyor.

Önerinin detaylarına bakıldığında TUSD'nin crvUSD için teminat olarak kullanılma üst limitinin sıfıra indirilmesi planlanıyor. Bu, TUSD'nin artık crvUSD'yi destekleyemeyeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda PayPal'ın stablecoini PYUSD ile crvUSD basma kapasitesinin 15 milyon dolardan 5 milyon dolara düşürülmesi de öneriliyor.

Bu hamle, Curve Finance'in risk yönetimi stratejisinde önemli bir değişikliği temsil ediyor. Platformun, herhangi bir riskli varlığa aşırı bağımlılığı azaltmak ve teminat çeşitliliğini artırmak için harekete geçtiği görülüyor. Bu yaklaşım, DeFi protokollerinin giderek daha sofistike risk yönetimi tekniklerini benimsediğini gösteriyor.

Curve Finance'in bu kararı TrueCoin'in (TUSD ihraççısı) yasal zorluklarla karşılaşmasının ardından gündeme geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), TrueCoin'i TUSD ve TrueFi platformu aracılığıyla kayıtsız menkul kıymet teklifleri ve satışları yapmakla sorumlu tutmuştu. SEC'in iddialarına göre TUSD iddia edildiği gibi tamamen ABD doları ile desteklenmiyordu.

Gelişmeler ışığında Curve Finance topluluğunun bu önemli kararı nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor. Oylamanın sonucu, sadece Curve Finance için değil, tüm DeFi ekosistemi için önem taşıyor. Bu karar, stablecoin piyasasındaki düzenleyici baskıların ve şeffaflık taleplerinin artışını yansıtıyor.

Curve Finance'in bu hamlesi, diğer DeFi projelerinin de benzer adımlar atmasına yol açabilir. Stablecoin projelerinin güvenilirliği ve şeffaflığı, kripto para ekosisteminin sağlıklı büyümesi için kritik önem taşıyor. Bu nedenle, sektördeki diğer oyuncuların da risk yönetimi ve teminat politikalarını gözden geçirmesi beklenebilir.