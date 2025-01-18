Cryptocom Avrupa Birliği pazarında yasal statü kazanıyor

Kripto para sektörünün önde gelen platformlarından Cryptocom, AB genelinde yasal zemin kazanıyor. MiCA düzenlemesi kapsamında alınan prensipte onay, şirketin Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Platform, aralık ayında 324,4 milyar dolarlık rekor işlem hacmine ulaşarak büyüme potansiyelini gösterdi.

Cryptocom MiCA sürecini başlattı

Nisan 2023'te kabul edilen MiCA düzenlemesi, AB genelinde kripto varlık sektörüne kapsamlı bir yasal çerçeve sunuyor. Bu düzenleme ile tek bir lisans, tüm AB üyesi ülkelerde faaliyet gösterme imkanı tanıyor.

Cryptocom Başkanı ve Operasyon Direktörü Eric Anziani, MiCA düzenlemesinin sektöre olan güveni artıracağını vurguladı. Anziani, düzenlemenin şeffaflık ve netlik sağlayacağını belirtti.

Platform, düzenleyici gerekliliklere uyum konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu yaklaşım, kripto para sektörünün kurumsallaşma sürecine katkı sağlıyor.