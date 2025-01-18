Cryptocom Avrupa Birliği pazarında yasal statü kazanıyor
Singapur merkezli kripto para borsası Cryptocom, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında prensipte onay kazandı. Bu gelişme, borsanın Aralık 2024'te yürürlüğe giren yeni düzenlemeler çerçevesinde AB pazarında faaliyet göstermesinin önünü açıyor.
Kripto para sektörünün önde gelen platformlarından Cryptocom, AB genelinde yasal zemin kazanıyor. MiCA düzenlemesi kapsamında alınan prensipte onay, şirketin Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Platform, aralık ayında 324,4 milyar dolarlık rekor işlem hacmine ulaşarak büyüme potansiyelini gösterdi.
Cryptocom MiCA sürecini başlattı
Nisan 2023'te kabul edilen MiCA düzenlemesi, AB genelinde kripto varlık sektörüne kapsamlı bir yasal çerçeve sunuyor. Bu düzenleme ile tek bir lisans, tüm AB üyesi ülkelerde faaliyet gösterme imkanı tanıyor.
Cryptocom Başkanı ve Operasyon Direktörü Eric Anziani, MiCA düzenlemesinin sektöre olan güveni artıracağını vurguladı. Anziani, düzenlemenin şeffaflık ve netlik sağlayacağını belirtti.
Platform, düzenleyici gerekliliklere uyum konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu yaklaşım, kripto para sektörünün kurumsallaşma sürecine katkı sağlıyor.