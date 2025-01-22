Cryptocom ABD pazarında büyümeyi hedefliyor

Cryptocom'un bu stratejik hamlesi, Donald Trump yönetiminin kripto dostu politikalarıyla şekillenen bir dönemde geldi. SEC'in Hester Peirce liderliğinde yeni bir kripto görev gücü oluşturması ve şirketin Avrupa Birliği'nde Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisansı için ilke onayı alması, bu genişleme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Cryptocom'dan ABD'li Kurumsal Kripto Yatırımcılarına Yeni İmkanlar

Cryptocom, kurumsal yatırımcılara yönelik geliştirdiği platformda gelişmiş alım-satım imkanları sunuyor. Platform, mevcut perakende odaklı Cryptocom uygulamasını tamamlayıcı bir hizmet olarak konumlanıyor.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Kris Marszalek, 2022'den bu yana ABD pazarında test aşamasında olan platformun teknolojik altyapısına önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Bu yatırımlar, şirketin USD destekli kripto para borsaları arasında lider konuma yükselmesini sağladı.

Finansal veriler şirketin başarısını destekliyor. Cryptocom, ocak ayında toplam 1,5 trilyon dolarlık kripto işlem hacminin yüzde 10,4'ünü gerçekleştirdi. Bu performans, şirketi Binance'in ardından ikinci sıraya taşıdı.